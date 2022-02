Olympia 2022: Das sind die grössten Schweizer Medaillenhoffnungen

1 / 9 Zu den Favoriten gehört natürlich die beste Skicrosserin der Gegenwart. freshfocus Beim Ski Alpin gehören Corinne Suter und Lara Gut-Behrami zu den Favoritinnen. freshfocus Kann das Team Silvana Tirinzoni an dem Grossanlass überzeugen? freshfocus

Darum gehts Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür.

Wir zeigen die grössten Medaillenhoffnungen.

Aber auch die Aussenseiter-Chancen werden berücksichtigt.

Am Freitag starten die Olympischen Winterspiele in Peking. 15 Medaillen sollen es werden. Dies gab Swiss-Olympic vor dem Start der Spiele als Ziel an. Kein Wunder: 168 Athleten und Athletinnen sind an dem Grossevent dabei, viele davon dürfen sich Chancen auf Edelmetall ausrechnen. Wir zeigen die Disziplinen mit den grössten Medaillenchancen.

Eishockey

Die Eishockey-Delegation stellt die grösste Anzahl an Athleten und Athletinnen der Spiele. Vor acht Jahren gewann die Frauen-Nati in Sotschi mit Florence Schelling die Bronze-Medaille. Schelling ist zwar nicht mehr dabei, dennoch sollte das Team auch in Peking eine Rolle spielen. So wurde die Frauen-Nati bei der letztjährigen WM Vierte. Bei den Männern ist der letzte Edelmetall-Erfolg bei Olympia viel länger her. Im Jahr 1928 und 1948 gab es jeweils Bronze. Dank starken Auftritten an Weltmeisterschaften, muss man das Team von Trainer Patrick Fischer aber sicherlich auf der Rechnung haben. Besonders, da die NHL-Stars in Peking nicht am Start sind.

Curling

Die Schweizer Curling-Teams sorgen regelmässig für Olympia-Medaillen. Denn: Seit die Sportart 1998 wieder offiziell ins Programm aufgenommen wurde, gingen die Schweizer Curlerinnen und Curler nur 2014 in Sotschi leer aus. Vor vier Jahren gewannen die Männer um Skip Peter de Cruz und das Mixed-Duo bestehend aus dem Ex-Paar Jenny Perret und Martin Rios jeweils für Medaillen. Für die Frauen reichte es nicht. Nach dem Grossanlass stellte sich das Team um Skip Silvana Tirinzoni neu auf. Mit Erfolg: Sie holte zwei WM-Titel in Folge. Seht gut möglich also, dass sich die Schweizer Fans wieder über Medaillen im Curling freuen dürfen.

Ski Alpin

So viele Namen fahren um eine Medaille. In beinahe jeder Disziplin haben die Schweizerinnen und Schweizer eine Chance aufs Podest. Egal ob Marco Odermatt, Beat Feuz, Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Luca Aerni, Niels Hintermann oder Justin Murisier. Sie alle haben genügend Qualität für eine Medaille. Bei den Frauen sieht es genau gleich aus. Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin, Wendy Holdener oder Camille Rast ist der Exploit durchaus zuzutrauen.

Skicross

Fanny Smith gehört zu den besten Skicrosserinnen der Gegenwart. Schon drei Mal hat sie den Gesamtweltcup gewonnen. Dazu kommen fünf WM-Medaillen und einmal Bronze an Olympia. Allerdings: Im Januar stürzte sie heftig. Gegenüber dem SRF sagte sie: «Schon am Start stehen zu können, wäre für mich ein Sieg». Mittlerweile zeigt sie sich auf Insta ohne Krücken. Bei den Männern führt Ryan Regez derzeit den Gesamtweltcup an. Er ist dreifacher Saisonsieger. Zuletzt gewann er zweimal innerhalb von 24 Stunden. Besser in Form zu sein, ist kaum möglich.

Langlauf

Vier Mal Gold hat Dario Cologna bereits gewonnen. Dass eine weitere Medaille dazukommt, ist eher unwahrscheinlich. Es werden die letzten Spiele des 35-Jährigen. Bei den Frauen hat Nadine Fähndrich durchaus Chancen auf Edelmetal. Im Einzel-Sprint aber auch im Team-Sprint mit Laurien van der Graaf. Sie sind amtierende Vize-Weltmeisterinnen.

Snowboard

In den Snowboard-Disziplinen hat die Schweiz mehrere heisse Eisen im Feuer. Im Parallel-Riesensalom gehen für die Schweiz mit Patrizia Kummer, die 21 Tage aufgrund einer fehlenden Impfung in Quarantäne musste, und Nevin Galmarini zwei Olympiasieger an den Start. Dazu kommen die Slalom-Fahrerin Julie Zogg und Dario Caviezel. In der Halfpipe haben mit Pat Burgener, David Hablützel und Jan Scherrer drei Athleten Hoffnung auf einen Mega-Wettkampf. Scherrer sprang in Laax zuletzt auf den grandiosen zweiten Platz. Auch hat der 27-Jährige mit dem «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» einen Sprung im Angebot, den noch kein anderer Athlet geschafft hat.

Freestyle-Ski

2018 gab es im Slopestyle einen Doppelsieg der Frauen. Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud wollen nun erneut triumphieren. Bitter: Mit Giulia Tanno gehörte eine weitere Schweizerin zu den Hoffnungsträgerinnen. Die 23-Jährige muss jedoch wegen einer Verletzung passen. Bei den Männern stellt sich die Frage: Wie fit ist Andri Ragettli? An den X-Games in Aspen triumphierte der 23-Jährige im Slopestyle. Dies kam durchaus überraschend. Kehrte er doch erst nach einem Kreuzbandriss zurück. Im Freeski gibt es zudem eine Olympia-Neuheit. So steht auch Big Air auf dem Programm. Das Schweizer Team freuts. Denn: Mit Sarah Höfflin, Mathilde Gremaud oder Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch gibt es auch hier heisse Medaillen-Chancen.

Das sind die Geheimfavoritinnen und -favoriten

Livio Wenger holte an der EM im Januar die erste Schweizer Einzelmedaille an einem Eisschnelllauf-Grossanlass. An den Olympischen Spielen 2018 im koreanischen Pyeongchang wurde er bereits Vierter. Nun ist auch mit Wenger in Peking zu rechnen.

Im Monobob der Frauen fährt mit Melanie Hasler auch eine Athletin mit Medaillenchancen mit. Besonders auf der Rechnung hat man Hasler aufgrund ihres starken Resultats im Oktober bei einem Rennen im Olympia-Eiskanal. Damals landete sie hinter Mariama Jamanka, der Zweier-Olympiasiegerin auf Platz 2. Zudem wurde sie zuletzt EM-Vierte.

Der Skispringer Killian Peier rechnet zwar nicht mit einer Medaillen an Olympia. In dieser Saison hat er aber auch schon mit Topergebnissen geglänzt. Dazu kommt: Peier weiss wie man eine Medaillen an einem Grossanlass gewinnt. Im Jahr 2019 holte er sich an der WM Bronze.

