 Jörg Kachelmann  – Das sind die grössten Sturmgefahren – «Baum auf Kopf oder Baum auf Auto»

Auch in der Schweiz windet es am Freitag stark, in den Bergen erreichten die Böen teils Geschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde.

«Keine Spaziergänge im Wald»

Der Meteorologe Jörg Kachelmann sagt im «Spiegel»: «Man muss sich so bewegen, dass einem nichts auf den Kopf fallen kann. Wenn man vors Haus tritt, sollte man sich fragen, ob man die Ziegel des Nachbarhauses auf den Kopf kriegen könnte. Man sollte sich fragen: Gehe oder fahre ich mit meinem Auto an einem Baum vorbei? So sterben die meisten Menschen: Baum auf Kopf oder Baum auf Auto.» Es gebe Leute, die gingen um fünf Uhr jeden Morgen mit dem Waldi seit 40 Jahren immer in demselben Wäldchen Gassi, so Kachelmann. «Und die denken: Es ist 40 Jahre nichts passiert, also macht man das an dem Tag auch – und dann passiert etwas.»