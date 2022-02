Velotrends 2022 – Welches Velo passt zu mir?

Siehst du auch immer mehr Lastenräder die Strassen langflitzen? Die praktischen Velos sind schwer im Kommen. So auch sogenannte SUV-E-Bikes. Was genau damit gemeint ist – und weitere Velotrends.

1. Weiter kräftig in die Pedale treten

Der Drahtesel wird in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle bei der geplanten Verkehrswende spielen. Viele Menschen haben das Fahrrad als alternatives Fortbewegungsmittel für sich entdeckt.

Insbesondere E-Bikes haben massgeblich dazu beitragen, dass viele Leute vermehrt in die Pedale treten und ihr Auto auch mal stehen lassen. Speziell auf Kurzstrecken sind Fahrräder und E‑Bikes praktische, schnelle und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel für Alltagswege.

Ein Trend lautet «Made in Europe»: Zahlreiche Hersteller stärken neue Produktionsstandorte in Europa.

Die Hersteller bieten mittlerweile ein breites Spektrum, damit so gut wie jede und jeder das passende Rad findet. Dieser Trend wird sind in den kommenden Jahren weiter fortsetzen.

2. Lust an der Last

Transportieren geht über studieren. Lastenfahrräder und Cargobikes werden immer beliebter und sind vor allem in der Stadt eine praktische Alternative.

3. Total digital

Auch der Velomarkt wird immer digitaler. Zentrale Schnittstelle für den Digitalisierungstrend wird das eigene Smartphone. So gibt es zum Beispiel bereits digitale Fahrradschlösser, die sich per App öffnen lassen.

Auch Fahrrad-Zubehör wird immer digitaler. So gibt es nebst digitalen Tachos, auch digitaler Schlösser.

4. Gravel ist in

Der Trend, mit einem Rennvelo abseits von Velowegen und asphaltierten Strassen unterwegs zu sein, findet immer mehr Anhänger. Dieses Jahr wird es gar eine eigene Gravel-Rennserie geben, wie der internationale Radsportverband verkündetet. Gravel ist nun mal in.

Das zeigte sich letztes Jahr auch bei den grossen Radrennen Europas. Bei Tour de France und dem Giro d' Italia sorgten geschotterte Abschnitte für spektakuläre Szenen. Das Rennen «Strade Bianche» in der Toskana ist zu weiten Teilen ein Gravel-Rennen, und der Frühjahrs-Klassiker Paris - Roubaix rollt zwar kaum über Schotter, aber über krasse Pflastersteine.

5. Jetzt kommen die SUV-E-Bikes

SUV, also Sport Utility Vehicles, sind aus der Automobilbranche nicht mehr wegzudenken. Jetzt kommen geländetauglichen Versionen auch im Zweiradbereich auf den Markt.

Dabei handelt es sich in der Regel um vollausgestattete und alltagstaugliche Touren-E-Bikes mit Lichtanlage, Gepäckträger und Schutzblech.

6. Velofahren ist das neue Wandern

Mit dem Velo in die Ferien ist zwar nicht neu, aber wird immer beliebter. Und das Angebot an passenden Rädern und richtigem Zubehör wird immer grösser: Von der gemütlichen Flussradtour über den Familienurlaub bis hin zur Abenteuerfahrt im Bikepacking-Modus finden Interessierte ihre passende Ausstattung.

Auch der Zubehörmarkt in Form von passenden Radtaschen wird stetig um die Ansprüche neuer Radreisegattungen erweitert. Taschen zur Direktmontage am Rad auch ohne Gepäckträger, wie beim Bikepacking üblich, stehen dafür stellvertretend und sind im Trend.

7. Made in Europe

Die wachsende Nachfrage bei gleichzeitigen Einschränkungen und steigenden Preise im Transportsektor, Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel haben in den letzten Monaten (nicht nur) in der Fahrradbranche teilweise zu grossen Lieferschwierigkeiten geführt. Bisher werden viele Rahmen und Komponenten in Asien gefertigt, doch damit soll bald Schluss sein.