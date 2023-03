Das sind die Gründe für die Wohnungskrise in der Schweiz

«Eine Wohnmangellage ist kaum zu vermeiden», schreibt die Credit Suisse in ihrer neuesten Studie. In einigen Städten sei Wohnraum bereits knapp, vor allem in Zürich und Genf, so der Schweizerische Städteverband. Und Raiffeisen betitelte eine Mitteilung bereits letztes Jahr mit «Unaufhaltsam in Richtung Wohnungsnot».