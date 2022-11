Mobilfunk-Tarife: Das sind die günstigsten Handy-Abos und Prepaid-Angebote in der Schweiz

Wer bis zu 30 Telefonate pro Monat macht und für maximal 5000 MB in der Schweiz Daten überträgt, fährt mit einem Prepaid-Angebot günstiger als mit einem Handy-Abo.

Mit Prepaid-Abos fallen für Wenig- und Normalnutzende durchschnittlich weniger Kosten pro Jahr an.

Die teuersten Angebote sind teilweise mehr als doppelt so teuer als die günstigsten.

In der Analyse wurde von drei Nutzungsprofilen ausgegangen.

Der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat untersucht, wie viel Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz für ihre Handy-Abos bezahlen.

Welches Handy-Abo oder Prepaid-Angebot ist in der Schweiz eigentlich das günstigste? In Anbetracht der steigenden Preise durch die Inflation dürften sich viele Leute diese Frage schon gestellt haben. Der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat anhand verschiedener Nutzungsprofile Handy-Abos und Prepaid-Angebote genauer unter die Lupe genommen. Was überrascht: Mit Prepaid-Abos fahren auch «Vielnutzer» gut.