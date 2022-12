Das sind die heissesten Brennpunkte im Schweizer Gesundheitswesen

1. Volle Notfälle wegen Bagatellen

Das Kantonsspital Baden AG meldet am 26. Dezember einen Behandlungsrekord auf der Notfallstation . Generell sei der Notfall stark ausgelastet – zum Grossteil mit Bagatellfällen. Gleiches wurde am 16. Dezember auch aus dem Unispital Basel gemeldet: «Hört auf, wegen jedem Wehwehchen auf den Notfall zu gehen », kritisierte eine Pflegerin.

2. Mangel an Hausärzten

Doch auch Haus- und Kinderärzte hat es zu wenige. So schildert etwa die 30-jährige Schaffhauserin J.K. am 26. Dezember , dass schon dreissig Kinderarztpraxen abgelehnt hätten, sich um ihren einjährigen Sohn zu kümmern. Die Schweizerische Patientenorganisation SPO bestätigt, dass ihr immer wieder ähnliche Fälle gemeldet würden.

3. Grippe, RSV und Skisaison

Für die Spitäler kommen verschiedene Krankheitswellen zusammen. Neben einer starken Grippewelle erkranken auch besonders viele Menschen am RS-Virus. Am 16. Dezember meldet das Spitalzentrum Biel eine angespannte Versorgungssituation und das Luzerner Kantonsspital sucht öffentlich zusätzliche Pflegefachpersonen. Zusätzlich startet jetzt in den Bergregionen die Skisaison. Darum sagt Kilian Ambord vom Spitalzentrum Oberwallis am 23. Dezember, dass nun täglich ein Krisenstab zusammen trete.