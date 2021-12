Omeragic, Zakaria und Co. – Das sind die heissesten Gerüchte auf dem Transfermarkt

Wird Kasami wieder in der Serie A auflaufen?

Die Gerüchteküche ist jetzt schon am Brodeln.

Am 1. Januar öffnet das Transferfenster.

Becir Omeragic (19), FC Zürich

Becir Omeragic kam in allen 18 Ligaspielen für den FCZ zum Einsatz. Nur einmal spielte er nicht durch. Seine Leistungen blieben auch international nicht unbemerkt. Laut dem italienischen Transfer-Experten Nicolò Schira könnte die AC Milan an einem Winterwechsel interessiert sein. Der Grund dafür: die Knieverletzung von Simon Kjaer. Die Italiener sind wohl allerdings nicht die einzigen Interessenten für Omeragic. Auch Dortmund soll interessiert sein. Sein Vertrag beim FCZ läuft noch bis Sommer 2023.

Pajtim Kasami (29), FC Basel

In dieser Spielzeit stand Kasami beim FCB beinahe immer auf dem Feld. Bereits im Sommer wurde über einen Abgang diskutiert. Bei Venedig soll ihm ein Drei-Jahres-Vertrag vorgelegt worden sein. Wie der « Blick » schreibt, haben die Italiener nun wieder die Bemühungen für den zwölffachen Nationalspieler aufgenommen. Schon im Sommer soll Venezia an Kasami interessiert gewesen sein. Sein Kontrakt läuft im Sommer aus.

Eray Cömert (23), FC Basel

Zuletzt sass das Eigengewächs nur noch auf der Bank. Der Nati-Spieler steht vor einem Abgang. «Eray Cömert will nur noch weg», titelte die «Basler Zeitung» . Doch wohin verschlägt es den Nati-Spieler? Im Sommer galt noch Besiktas als Favorit für einen Wechsel.

Dennis Zakaria (25), Gladbach

Gladbach kann also nur noch in diesem Winter mit dem Mittelfeldspieler Geld verdienen. Rund acht Millionen Franken soll Zakaria einbringen. Die grösste Chance auf einen Wechsel hat wohl der BVB. Sollten die Borussen allerdings nicht schon im Winter zuschlagen, könnte ein anderer Verein dazwischenfunken. Laut mehreren Experten sind auch Vereine aus England am Nati-Star interessiert.