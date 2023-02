Ski-WM: Das sind die heissesten Schweizer Medaillen-Kandidaten

Neun Medaillen gab es an der letzten Ski-WM 2021. Das Potenzial ist in diesem Jahr sogar noch grösser. Wer räumt ab? Wir zeigen die grössten Schweizer Hoffnungen.

Darum gehts Die Ski-WM beginnt am Montag mit einer Kombination.

Während zwei Wochen werden die Schweizer Athleten und Athletinnen ihre Bestleistung abrufen.

Für wen sind die Podestchancen gross? Wir zeigen es euch.

Nein, ein Medaillenziel für Ski-WM wollte Walter Reusser der Alpindirektor von Swiss-Ski gegenüber 20 Minuten nicht aussprechen. «Es geht wieder bei null los. Es hat pro Rennen genau Platz für drei und da wollen viele rauf», so der Boss. An der letzten WM gab es neunmal Edelmetall für die Schweiz. Wir zeigen euch die heissesten Eisen im Feuer.

Alpine Kombination

Frauen (6. Februar): Wendy Holdener und Michelle Gisin haben schon grosse Titel in dieser Disziplin gewonnen. Geht diese Serie auch in Courchevel-Méribel weiter? Ebenfalls am Start steht Lara Gut-Behrami. Für sie ist die Kombi allerdings mehr ein Super-G-Training.

Männer (7. Februar): An den Olympischen Spielen verpasste Justin Murisier eine Medaille nur knapp – an der WM soll nun Edelmetall her. Der grösste Favorit aus Schweizer Sicht heisst jedoch Loïc Meillard. Der Allrounder schraubt die Erwartungen aber zurück: «Am Tag X ist es nie einfach.» Marco Odermatt ist zwar auch am Start, doch seine Chancen sind nur klein: Mit einem Lächeln meint Odermatt: «Slalomfahren ist doch wie Velofahren, das verlernt man nicht.»

Super-G

Frauen (8. Februar): Ob Corinne Suter im Super-G eine Rolle spielt, ist nach ihrer Gehirnerschütterung fraglich. Allerdings hat die Schweiz weitere Podestfahrerinnen in Courchevel/Méribel dabei. Zum einen Joana Hählen, zum anderen Lara Gut-Behrami. Sie geht als Titelverteidigerin ins Rennen und konnte vor der WM eine kurze Pause einlegen. Es sei jedoch sicherlich nicht leicht, die Ergebnisse vor zwei Jahren (Doppelgold in Cortina) zu wiederholen. «Jede WM hat ihre eigene Geschichte», so die 31-Jährige.

Männer (9. Februar): Trotz eines angeschlagenen Knies gewann Marco Odermatt die letzten beiden Super-G-Rennen vor der WM. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Mit Loïc Meillard und Stefan Rogentin sind zwei weitere Schweizer Podestfahrer am Start.

Abfahrt

Frauen (11. Februar): Wie im Super-G sind auch da die Aktien von Corinne Suter und Lara Gut-Behrami gross. Für die Tessinerin gab es zwar noch kein Podest in diesem Jahr, doch in den letzten Abfahrten von Cortina fehlten jeweils nur wenige Hundertstel. Suter möchte es Tag für Tag nehmen. Noch immer spürt sie die Nachwehen vom Sturz in Cortina.

Männer (12. Februar): Mit Marco Odermatt und Niels Hintermann stehen aber zwei mögliche Podestfahrer in der Abfahrt bereit für das Treppchen. Odermatt liegt derzeit auf Platz 3 der Disziplinen-Wertung.

Paralell-Rennen:

(13 & 14. Februar): Der Wettkampf bleibt eine Wundertüte. Die Nominierungen sind noch nicht gemacht.

Riesenslalom

Frauen (16. Februar): Acht Riesenslaloms fanden in diesem Jahr bislang statt. Die schlechteste Platzierung von Lara Gut-Behrami? Das war der gute siebte Platz. Vier Mal gab es gar ein Podest. Gut-Behrami ist die einzige Goldhoffnung in dieser Disziplin.

Männer (17. Februar): Kein Weg führt vorbei an Marco Odermatt. Wenn das Knie hält, und so sieht es derzeit aus, wird es womöglich eine Odermatt-Party im Riesenslalom. Sollte Odermatt für einmal nicht liefern, stünden mit Meillard und Gino Caviezel zwei weitere Schweizer bereit.

Slalom

Frauen (18. Februar): Wendy Holdener hat mit zwei Siegen in dieser Saison endlich den Sieg-Fluch beendet. Dass sie bereit für Grosses ist, ist nun kein Geheimnis mehr. Um sich in den technischen Disziplinen den richtigen Schliff und Ruhe zu holen, wird sie voraussichtlich auch für kurze Zeit nach Hause reisen.

Männer (19. Februar): Ramon Zenhäusern und Daniel Yule haben in dieser Saison schon ein respektive zwei Rennen gewonnen. Dazu kommt mit Meillard ein weiterer Podestfahrer. So gut standen die Chancen auf ein Slalom-Podest bei den Schweizer Männern lange nicht mehr.

