Strafanstalt Saxerriet - Das sind die Herausforderungen bei Bauarbeiten in offener Strafanstalt

Die Bauarbeiten in der Strafanstalt Saxerriet starten.

Für Bauarbeitende gelten in der offenen Strafanstalt bestimmte Regeln.

In Sennwald SG ensteht in der Strafanstalt Saxerriet ein neues Unterhalts- und Handwerkszentrum.

Die Hauptarbeiten für das neue Unterhalts- und Handwerkszentrum der Strafanstalt Saxerriet in Sennwald SG starten. Die bestehenden Räume sind zu klein. Daher mussten viele Arbeitsabläufe in der Strafanstalt improvisiert werden. Die Kosten für das neue Gebäude belaufen sich auf 8,4 Millionen Franken, schreibt der Kanton St. Gallen in einer Mitteilung.