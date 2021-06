Kuriose EM - Das sind die Highlights der verrückten EM-Gruppenphase

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange – und es ist eine verrückte EM. Über Schrecksekunden, Protest-Pannen bis hin zu Mega-Toren wurde den Fussballfans schon alles geboten. Hier ein Überblick.

1 / 12 Die harte Phase der EM beginnt. Die K.o.-Spiele stehen an. Es geht um alles. Wir wollen gute Spiele und hartumkämpfte Siege sehen – vor allem beim Spiel der Schweizer Nati gegen die Franzosen. Doch bis es soweit ist, schauen wir uns an, was bislang bei der EM geschah. imago images/Insidefoto Die EURO2020 – der Name bleibt auch in 2021 bestehen, denn die Europameisterschaft 2020 wäre das 60. Jubiläum des Turniers gewesen. Aufgrund der Corona-Situation weltweit musste eben dieser Jubiläums-Event verschoben werden. Damit die Besonderheit des Turnieres aber nicht in Vergessenheit gerät, bleibt der offizielle Name EURO2020 – auch, wenn das für den ein oder anderen irreführend ist. imago/Plusphoto Schon beim zweiten Spiel der EM stand nicht nur die Fussballwelt für einige Zeit still. Der Däne Christian Eriksen brach während der Partie Dänemark – Finnland mit einem Herzstillstand zusammen und musste wiederbelebt werden. Mittlerweile geht es ihm besser. Er wurde bereits operiert und hat das Spital verlassen. Die Dänen kämpften sich für ihren Teamkollegen am Ende der Gruppenphase in den Achtelfinal. imago images/Ritzau Scanpix

Darum gehts Die EM hat bereits in der Gruppenphase für Aufsehen gesorgt.

Von dem anfänglichen Schreckmoment um Christian Eriksen, über witzige Anekdoten bis hin zu sensationellen Toren war alles dabei.

20 Minuten zieht eine kurze Zwischenbilanz, bevor es für die noch verbliebenen Teams in die K.o.-Phase geht.

Die EM steht kurz vor den Achtelfinals. Die Gruppenphase ist also abgeschlossen und es ist an der Zeit, für eine kurze Zwischenbilanz bei der Europameisterschaft zu sorgen. Was bisher geschah und welche skurrilen Aktionen bislang während der Gruppenphase von sich reden machten – das alles haben wir für euch zusammengefasst.

Ronaldo mit neuen Rekorden und der Abneigung gegen Coca-Cola

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo sorgte gleich mehrmals für Furore. Zum einen, weil er mit seinen beiden Penaltys im Spiel gegen Frankreich gleich drei Tor-Rekorde auf einmal ein- und aufstellte, auf der anderen Seite, weil er mit seiner Vorliebe zu Wasser anstelle von Coca-Cola, innerhalb 30 Minuten die Aktie des Getränkeherstellers sinken liess.

Nur einmal am Gegner knabbern

Das dachte sich wohl auch der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der beim ersten EM-Spiel der Gruppe F an seinem Gegenspieler Paul Pogba knabberte. Die Szene erinnert ein wenig an Suarez – aber Pogba, der während des Spiels aufgeschrien hatte, betonte anschliessend im Interview, dass Rüdiger und er Kumpels seien und die Knabberei nicht ganz so schlimm war.

Traumtore für das Fussball-Herz

Starten wir doch direkt mit diesem schönen Treffer der Schweizer Nati. Xherdan Shaqiri verzauberte mit diesem Schuss die ganze Fussball-Schweiz. Noch dazu, weil er diesen Treffer mit seinem schwachen rechten Fuss erzielte. Kaum zu glauben, bei diesem Kaliber. Und noch dazu war es ein so wichtiger Treffer im Kampf um den Einzug in den Achtelfinal! Die Schweiz gewann das Spiel gegen die Türken am Ende 3:1, bei dem Shaqiri einen Doppelpack schnürte.

Beim letzten Gruppenspiel der Kroaten gegen die Schotten konnte Luka Modric mit diesem zauberhaften Tor seine Mannschaft zum 2:1 in Führung bringen. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Kroaten.

Schick(e) Kiste – denn auch dieser Treffer von Patrik Schick ist ein wahrer Augenschmaus. Aus 50 Metern probiert er es einfach und überspielt frech den Schotten-Goalie.

Kopfschütteln beim Eigentreffer

Wie die Slowakei die Spanier in Führung brachte, ist unglaublich. Nach einem Lattenschuss muss Slowakei-Goalie Dubravka nur noch den Ball festhalten oder ins Aus lenken – stattdessen legt er sich den Ball selbst ins Netz. Bitter. Denn damit eröffnete er das Torfestival der Spanier, die die Slowakei am Ende des Tages mit 5:0 abfertigten.

