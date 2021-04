Meister-Rekord knapp verpasst : Das sind die Highlights der YB-Meistersaison

YB ist zum vierten Mal in Folge Schweizer Meister – und das so früh wie kein Team je zuvor. Ein Rückblick auf eine Berner Meistersaison mit vielen Höhen und wenigen Tiefen.

1 / 10 Trainer Gerry Seoane führt YB zum vierten Meistertitel in Folge. freshfocus Jean-Pierre Nsame trifft auch in dieser Saison wie am Laufmeter. freshfocus Ein Wiedersehen gabs mit YB-Legende Guillaume Hoarau, der inzwischen in Sion spielt. freshfocus

Darum gehts YB ist Schweizer Fussball-Meister.

Die Berner holen den vierten Meistertitel in Folge.

Die Saison von YB, sie war voller Highlights.

Wir stellen sie euch vor.

Der Fast-Rekord

Noch nie war die Meisterschaft schon nach 29 Runden entschieden. Weil die Konkurrenz am vergangenen Wochenende nicht mitspielte, bleibt es auch dabei. In dieser Saison benötigte YB 29 Spieltage, um sich mit 66 Punkten vorzeitig den Meisterkübel zu sichern. Damit egalisieren die Berner ihren eigenen Rekord aus der Saison 2018/2019. Damals tüteten Hoarau, Sow, von Bergen und Co. den Titel ebenfalls am 29. Spieltag ein.

Das Highlight

Dank zwei späten Toren gegen Cluj qualifiziert sich YB nach einer soliden, aber nicht überragenden Gruppenphase für das Sechzehntelfinal der Europa League. Dort wartet im Februar Bayer Leverkusen, das einige Wochen zuvor noch von der Spitze der Bundesligatabelle grüsste. In einem verrückten Hinspiel verspielt YB im Wankdorf eine 3:0-Führung, gewinnt aber schlussendlich doch verdient mit 4:3. Auch das Rückspiel entscheiden die Berner mit einem bärenstarken Auftritt für sich (2:0) und kegeln den grossen Favorit Leverkusen aus der Europa League.

Weil es so schön war: Das Siegtor der Berner gegen Leverkusen! SRF

Die Mini-Krise

Ende Februar gönnen sich die Berner eine kleine Pause. Nachdem es zu Jahresbeginn neun Siege in zehn Spielen zu bejubeln gab, bleibt man zwischenzeitlich sechs Spiele lang sieglos. In der Meisterschaft ist der verspätete Winterschlaf für die gut gepolsterten Bären kein Problem. Leider fallen aber auch die beiden Europa-League-Duelle mit Ajax Amsterdam (0:3 und 0:2) in das YB-Formtief. In der Super League findet man nach vier Unentschieden wieder auf die Siegesstrasse zurück.

Das Déjà-vu

Es war wohl der entscheidende Moment der vergangenen Saison 2019/2020. Im Februar 2020 empfing Leader St. Gallen Verfolger YB im ausverkauften Kybunpark zum Spitzenkampf. Und in der 91. Minute brachte Görtler die Ostschweizer tatsächlich mit 3:2 in Front. Dann folgte das grosse Drama. Tief in der Nachspielzeit bekommen die Berner einen Penalty zugeschrieben, den Espen-Goalie Zigi aber parieren kann. Doch weil er sich dabei zu früh von den Linie bewegt, darf sich Hoarau erneut versuchen. In der 97. Minute erzielt er schliesslich im zweiten Versuch das 3:3. Es sollte das Ende des St. Galler Höhenflugs bedeuten, YB marschierte daraufhin zum Titelgewinn. Im März 2021 wiederholt sich die Geschichte. Wieder kratzt Zigi gegen die Berner einen Penalty, wieder muss dieser wiederholt werden, wieder gibts ein Unentschieden (2:2) und YB wird am Ende Meister.

YB scheiterte im Cup an St. Gallen. Espen-Präsident Hüppi hatte in der Folge Tränen in den Augen. SRF

Das Cup-Out

Vier Meistertitel in Serie darf YB nun bejubeln. Im Cup triumphieren die Hauptstädter aber nur 2020. In diesem Jahr bedeutet im Achtelfinal ausgerechnet der FC St. Gallen Endstation. Beim 1:4 ist der designierte Meister klar unterlegen. Schon 2019 setzte es im Viertelfinal eine völlig überraschende 0:4-Klatsche gegen Luzern. Das Jahr davor scheiterte man zu Hause im Wankdorf im Cupfinal am FC Zürich (1:2).

Das Interview

In der Winterpause beträgt der Berner Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel «nur» sieben Punkte. Als Vorschau auf die Rückrunde will 20 Minuten von YB-Captain Fabian Lustenberger wissen, welchen Spieler des Rivalen er gerne in seinem Team haben würde. «Valentin Stocker», nennt der Verteidiger seinen langjährigen Freund wie aus der Pistole geschossen. Zwar gibt es in der Folge keinen Stocker-Wechsel nach Bern zu vermelden, für den FC Basel läuft dieser zwischenzeitlich aber auch nicht mehr auf. Trainer Sforza beurlaubt seinen Captain einige Wochen, um «den Kopf zu lüften». Mittlerweile ist Stocker in den FCB-Kader zurückgekehrt.

Er würde gerne den FCB-Spieler Stocker im Team haben. Das gibt Lustenberger in einem Interview mit uns zu. Lucas Werder/20 Minuten

Die Mittelstürmer

Vor Saisonstart rechnet alles mit dem Abgang des Topscorers Jean-Pierre Nsamé. Auch Sportchef Christoph Spycher bereitet sich auf den Notfall vor und holt sich vom Ligue-1-Club Stade Rennes Jordan Siebatcheu. Weil Nsamé, wohl auch Coronakrisen-bedingt, in Bern bleibt, teilen sich die beiden bulligen Mittelstürmer die Spielzeit im YB-Sturm – und beide treffen regelmässig. Nasmé trifft wettbewerbsübergeifend 21 Mal, Siebatcheu netzt 14 Mal ein.

Der Trainer

Knapp drei Jahre ist es her, seit Gerry Seoane YB als frischgebackenen Schweizer Meister vom abgewanderten Adi Hütter übernimmt. Mit der damaligen Mannschaft hat das aktuelle Team, mit dem der Luzerner nun seinen dritten Meistertitel in Serie feiert, kaum noch was zu tun. Trotz diverser Abgänge hat Seoane YB gemeinsam mit Sportchef Christoph Spycher zur unbestrittenen Nummer eins im Schweizer Fussball geformt. Seine Bilanz als Berner Trainer: 138 Spiele, 89 Siege, 27 Unentschieden und 22 Niederlagen. Das ergibt einen überragenden Punkteschnitt von 2,13 Zählern pro Partie.

Die Zukunft

Mitten in der Saison hat Sportchef Spycher ein Zeichen gesetzt und öffentlich bekannt gegeben, auch in der nächsten Saison in Bern zu bleiben. Ein ähnliches Bekenntnis fehlt bislang von Trainer Gerardo Seoane. Immer wieder machten in der Vergangenheit Gerüchte um seine Person die Runde. Nach der Bekanntgabe des Abgangs von Gladbach-Trainer Marco Rose kursierte Seoanes Namen auch in Nordrhein-Westfalen. Zu Gerüchten wollte sich der Luzerner aber nie äussern. Sportlich gesehen hat Seoane mit drei Meistertiteln, einem Cupsieg sowie der Champions-League-Teilnahme 2018/2019 eigentlich alles erreicht. Reif für den Sprung zu einem grösseren Club wäre er schon längst.