«CODA» räumte ab und wurde bereits für 25 Millionen Dollar an Apple Studios verkauft

Regisseurin Sîan Heder (43) hat mit «CODA (Child Of Deaf Adults)» in der Kategorie «U.S. Drama» gleich vier Preise abgestaubt. Das Remake des französischen Films «La Famille Bélier» gewann in seiner Kategorie den Grand Jury Preis, den Publikumspreis, den Regiepreis und einen Spezialpreis der Jury für das beste Ensemble. Nach einem Biet-Wettstreit am Sonntag wurde der Film für eine Rekordsumme von 25 Millionen Dollar an Apple Studios verkauft.

«Hive» erzählt vom Kampf einer Kosovarin in der Nachkriegszeit

In Questloves «Summer Of Soul» gehts um einen legendären Konzertsommer

«Summer Of Soul (… Or, When The Revolution Could Not Be Televised)» von Ahmir "Questlove" Thompson

Regisseur und «Roots»-Schlagzeuger Questlove (50) zeigt in «Summer Of Soul (... Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» bisher unveröffentlichtes Filmmaterial, das während der sechswöchigen Konzertreihe im Harlemer Mount Morris Park im Jahr 1969 aufgenommen wurde. Zu sehen sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Stevie Wonder (der zu Beginn des Films ein episches Schlagzeugsolo spielt), Gladys Knight, Nina Simone, Mahalia Jackson und anderen Musik-Grössen dieser Zeit. Questlove und sein Team holten sich den Grand Jury Preis und den Publikumspreis in der Kategorie «U.S. Documentary».