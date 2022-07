Schlammsprünge, Baden in der Sitter und eine 20-Minuten-Tauschbox. Das war das Openair St. Gallen 2022. Wir fassen die diesjährigen Tiktok-Highlights für dich zusammen.

Best of Tiktok : Das sind die Highlights des Openair St. Gallen

Schlammgallen bleibt seinem Namen treu

Am ersten und zweiten Festivaltag stand viel Regen auf dem Programm. Die Folge: Das gesamte Sittertobel-Gelände war von einem Schlammmeer bedeckt. Wer von A nach B kommen wollte, musste also durch den Matsch waten und dabei hoffen, dass er oder sie seine oder ihre Stiefel oder Schuhe unterwegs nicht verliert.

Allerdings gab es mutige Festival-Besucher, die den feuchten Dreck gefeiert haben. So auch Michael (19) und Albert (19). Die beiden Jungs wollten beweisen, wie toll sie den Matsch finden und sind gleich Kopf voran in den Dreck gesprungen. Nur Michael war danach nicht mehr ganz so sehr davon begeistert: «Es hat sich fett nicht gelohnt.» Ob sie ihre Klamotten jemals wieder sauber bekommen, bleibt abzuwarten.

«Mit Bleichmittel machen wir sie wieder weiss»

Schlamm war am Openair St. Gallen omnipräsent. Darum war auch gutes Schuhwerk wichtig. Während sich die meisten Openair-Besucherinnen und -Besucher also mit Gummistiefeln oder Wanderschuhen durch den Sumpf kämpften, versuchten es andere unkonventionell, ja fast schon rebellisch mit weissen Sneakers. «Ich habe keine Stiefel, ich habe keine Wanderschuhe. Das ist das Erstbeste, was ich gefunden habe», gibt die 18-jährige Nathalia zu.

Mutige Entscheidung, will man behaupten, denn wer weisse Schuhe besitzt, weiss, wie schwer es ist, sie wieder sauber zu bekommen. Die 20-jährige Lisa ist darin erfahren. «Mit Bleichmittel machen wir sie wieder weiss», antwortet sie auf die Frage hin, was denn nach dem Festival mit diesen Schuhen passiert.

Abkühlung in der Sitter

Nach dem Regen kam dann auch bald die sommerliche Hitze. Am dritten und vierten Festivaltag schien in St. Gallen die Sonne bei warmen 27 Grad. Kein Wunder, dass die aufgeheizten Festival-Besucher und Besucherinnen zwischen den Konzerten eine Abkühlung gebraucht haben. So auch der 27-jährige Vinz. Während andere nur mit den Füssen im kalten Nass standen oder sich gegenseitig mit Wasserpistolen nass spritzten, platzierte er sich direkt mit einem Campingstuhl im Fluss und sass und sonnte sich genüsslich darin. «Es ist dami warm», begründet er seine feuchte Idee. Zur Info: Die Sitter war während des Openairs St. Gallen gerade mal 17 Grad warm.

«Wir spielen besser Hockey als ihr»

Nebst den Schlammmassen und der Einzigartigkeit der Besucherinnen und Besucher gab es auch musikalische Highlights. Eines davon waren die Jungs von Mando Diao. Sie standen als erster Mainact des Openair St. Gallen auf der Sternenbühne. 20 Minuten traf den Frontmann Björn Dixgård (41) und den Bassisten Carl-Johan Fogelklou (41) zwei Stunden vor ihrem Gig am Donnerstag für ein Interview.

Im Gespräch gaben sie zu, das Schweizer Publikum sehr zu mögen. «Die Schweizer sind nett und wunderschön.» Eine Aussage blieb uns aber besonders hängen: «Ihr macht bessere Uhren und bessere Schokolade und Käse. Aber wir spielen besser Hockey als ihr.» Ein kleiner Stich ins Herz. Das lassen wir ihnen aber nochmals durchgehen, denn ihr Gig auf der Sternenbühne war der Hit.

Die 20-Minuten-Tauschbox

Ein weiteres Highlight war die 20-Minuten-Tauschbox. Die Festivalbesucher und -besucherinnen konnten den 20-Minuten-Stand besuchen und dort einen persönlichen Gegenstand abgeben, um dann einen anderen von einer anderen Person zu erhalten.

So einfach gehts: Erst schiesst man ein Polaroid-Foto mit dem eigenen Gegenstand, schreibt eine Widmung auf das Foto und legt dann beides in die 20-Minuten-Tauschbox. Danach fischt man sich mit einer Magnetangel eine andere Box und erhält den sich darin befindenden Gegenstand mit Widmung. Möchtest auch du bei der Tauschbörse teilnehmen, dann besuche unseren Stand beim nächsten Festival und sende deinen persönlichen Gegenstand auf eine Reise.