FCZ und Lugano überragend - Das sind die Hinrunden-Noten der Super-League-Clubs

Darum gehts Super League: Das sind die 20-Minuten-Noten der ersten Saisonhälfte.

Leader FCZ und Lugano haben im Herbst eine besonders starke Leistung gezeigt.

St. Gallen, Lausanne und Schlusslicht Luzern schlossen ungenügend ab.

1. FC Zürich – 40 Punkte (Saison 2020/2021 Platz 8): Note 6

Maximalnote für den Leader der Super League! Die Zürcher gehen mit satten 40 Punkten und einem Sieben-Punkte-Polster auf die Konkurrenz in die Pause. Damit hat der FCZ in 18 Spielen nur drei Zähler weniger gesammelt als in der gesamten letzten Saison.

Baumeister des Erfolgs ist Trainer André Breitenreiter, dessen Philosophie und Ideen sofort griffen. Dass sich der Club im Sommer von verdienten Spielern wie Marco Schönbächler, Adrian Winter und Benjamin Kololli nicht nur im Guten trennte, scheint im Letzigrund inzwischen kaum noch jemanden zu interessieren. Dafür glänzen plötzlich Spieler wie Assan Ceesay, der in dieser Saison schon elf Mal in der Liga getroffen hat.

Von den zahlreichen Transfers haben noch nicht alle richtig eingeschlagen, die beiden Aussenverteidiger Nikola Boranijasevic und Adriàn Guerrero (schon sieben Vorlagen) sind beim FCZ aber nicht mehr wegzudenken.

2. FC Basel – 33 Punkte (2020/21 Platz 2): Note 4.5

So fulminant der FCB in die Saison gestartet ist, so knapp retten sich die Basler noch mit einer genügenden Note in die Winterpause. Was Punktekonto und Tabellenplatz angeht, steht der Club eigentlich ganz gut da und auch europäisch ist der FCB noch mit dabei.

Doch die Cup-Blamage gegen Carouge sowie die zuletzt schwachen Auftritt e schlagen sich in der Note zu Buche. Der grosse Kader, ein wahrscheinlicher Cabral-Abgang und die auslaufenden Verträge von Kasami, Cömert und Fabian Frei könnten in der Rückrunde für Zündstoff sorgen.

3. YB – 32 Punkte (2020/21 Platz 1): Note 4,5

Wenn der Meister zur Winterpause nur auf Rang drei liegt, läuft etwas falsch. Wo der Hund in Bern begraben liegt, ist einfach. YB hatte in den vergangenen Monaten eine grosse Verletzungsmisere zu beklagen – und trotzdem liegt der Serienmeister zur Halbzeit nur einen Punkt hinter dem FCB.

In der Champions League sorgte YB vereinzelt sogar für Glanzlichter, als man zu h ause Manchester United bezwang und auch auswärts im Old Trafford punktete. Trotzdem, so unwiderstehlich wie in den vergangenen Jahren waren die Berner in dieser Hinrunde definitiv nicht.

4. FC Lugano – 30 Punkte (2020/21 Platz 4): Note 5,5

Der FC Lugano ist das Überraschungsteam der Hinrunde. Tabellenplatz 4, Viertelfinal im Cup. Und zu all d em kriegen die Tessiner ein neues Stadion. «Mit den Grossen der Liga haben wir nichts zu tun, da ist die Lücke zu gross», gab sich Verwaltungsrat Georg Heitz bis zuletzt bescheiden.



Wie lange noch? Fakt ist: Dank einer neuen Führung um CEO Martin Blaser, Sportchef Carlos Da Silva und Traine r Mattia Croci-Torti und dank konstant starken Führungsspielern wie Mattia Bottani oder Reto Ziegler darf sich der FC Lugano langsam aber sicher nach oben orientieren – und will sich im Winter noch grosszügig verstärken.

5. Servette Genf – 25 Punkte (2020/21 Platz 3): Note 4,5

Schaut man die letzten fünf Spiele der Genfer vor der Winterpause an ( vier Siege, ein Unentschieden), kann man nur zu einem Schluss kommen: Das Team von Trainer Alain Geiger spielt nach einem Zwischentief wieder Europa-würdig.

Zwei Spieler stachen dabei besonders heraus: Assist-König Miroslav Stevanovic, der mit 15 Torvorlagen gleichauf mit Bayerns Thomas Müller bester Vorbereiter des Kontinents ist. Und Kastriot Imeri. Der Neo-Nationalspieler avanciert langsam aber sicher zum Spektakel-Spieler ( acht Tore).



Ein ganzer Oktober ohne Sieg ( fünf Niederlagen, zwei Remis) – inklusive einer 1:4-Cuppleite gegen das unterklassige Thun – trübt die Vorrunden-Bilanz. Wundertüte Servette bleibt auch in der Rückrunde spannend.

6. GC – 23 Punkte (2020/21 Platz – ): Note 5

Wenn man schon von Wundertüten spricht, gehören auch die Grasshoppers dazu. Wie auch Servette im Cup am Challenge-Ligisten Thun gescheitert. Doch was man in Niederhasli noch viel weniger goutieren dürfte: Die Konstanz fehlt. Nur ein einziges Mal in der gesamten Vorrunde konnte GC zwei Spiele hintereinander für sich entscheiden.



Zwei Hauptprobleme: Auf Spektakel-Siege folgten knorzige Partien ohne Vollerfolge. Und vor allem: Die Hoppers spielen zu oft unentschieden. Ein 3:3 gegen Wintermeister Zürich, zwei Remis gegen Meister YB und zuletzt ein 2:2 in Basel: Kann man die knappen Spiele in der Rückrunde auf seine Seite reissen, ist GC Kandidat fürs europäische Geschäft.



Die Lücke nach oben ist kleiner, als es zurzeit ausschauen mag. Auch, weil Basel-Leihgabe Kaly Sène immer wieder gross aufspielte und weil die Hoppers ihr Image als Chaos-Club der letzten Jahre komplett abgelegt haben.

2:2 im Joggeli: Die Highlights des Spiels Basel gegen GC vom letzten Sonntag im Video. blue

7. FC Sion – 21 Punkte (2020/21 Platz 9): Note 4

Ein 2:6-Debakel Anfang Oktober in Zürich war das Ende für Trainer Marco Walker. Auf ihn folgte Paolo Tramezzani, der im Wallis bereits zum dritten Mal übernahm. Seit der Italiener bei Sion an der Seitenlinie steht, wechselten sich Siege und Niederlagen praktisch im Gleichschritt ab. Mann der Vorrunde: Filip Stojilkovic. Der U21-Nationalspieler glänzte mit fünf Toren und drei Assists.



Macht man so weiter, muss Sion-Boss Christian Constantin immerhin keinen Abstiegs-Krimi erwarten, wie in de r vergangenen Saison.

8. FC St. Gallen – 16 Punkte (2020/21 Platz 7): Note 3,5

Während sich Sion noch von dem Abstiegsstrudel fernhalten konnte, ist der FCSG bei Saisonhälfte bereits mittendrin. Fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Luzern – nur deren vier auf den Barrage-Platz. Das Hauptproblem: Das Team von Peter Zeidler kassierte viel zu viele Tore. 39 waren es in den ersten 18 Spiele n , Liga-Höchstwert. Aber auch vorne lief oft zu wenig (nur 22 Tore) und die Disziplin war mit fünf Platzverweisen mangelhaft.

Einziger Lichtblick: Der Neuzugang aus Nantes, Élie Youan ( sechs Tore, drei Assists). Wir fragen uns: Wie lange noch schaut man in St. Gallen zu? Erstes Anzeichen von Unruhe: Die Spieler dürfen bis nach der Winterpause keine Interviews mehr geben.

9. Lausanne-Sport – 12 Punkte (2020/21 Platz 6): Note 3

Das Team um die jungen Zeki Hamdouni (21) und Cameron Puertas (23) war in der Vorrunde zwar immer wieder für schöne Momente zu haben. Ganz darüber hinwegtäuschen aber, dass das Team eine zusammengewürfelte Truppe von jungen Leihspielern aus dem Ineos-Komplex mit Nizza ist, konnte bisher auch Contini-Nachfolger Ilija Borenovic nicht. Das Verdikt liefert die Statistik: Schwächste Offensive der Liga (18 Tore) und die zweitschwächste Defensive (37 Gegentore).

Im Frühling muss einiges passieren, damit das schmucke Stade de la Tulière nicht bald in den Geschmack von Barrage- oder gar Challenge-League-Fussball kommt.

10. FC Luzern – 11 Punkte (2020/21 Platz 5): Note 2

Trainer Fabio Celestini (46) musste Ende November gehen. Auf ihn folgt nun wohl Vaduz-Trainer Mario Frick (47). Ob er die Trendwende einläuten kann? Bitter nötig wäre sie allemal: Die Innerschweizer konnten in den letzten sieben Super-League-Spielen keinen einzigen Sieg einfahren ( fünf Niederlagen, zwei Unentschieden). Überhaupt gabs in der kompletten Hinrunde nur einen Sieg.



Die Gründe für den Schiffbruch nach dem Cup-Triumph im Frühjahr: Vielseitig. Die vorgegebene Taktik von Celestini funktionierte kaum, hinten war man viel zu anfällig auf unnötige Eigenfehler und d as Kader scheint bunt zusammengewürfelt. Die ehemaligen Bundesliga-Stars Gentner und Badstuber haben nicht den gewünschten Effekt gebracht. Letzterer ist schon wieder weg. Auch die erwartete Defensiv-Verstärkung Patrick Farkas hat den FCL bereits wieder in Richtung Österreich verlassen.