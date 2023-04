Osterverkehr: Das sind die Klima-Kleber vom Gotthard – und diese Strafen drohen

Nach Stunden im Stau sahen sich Autofahrerinnen und Autofahrer, die für Ostern in Richtung Süden unterwegs waren, am Karfreitagmorgen auch noch mit einer Blockade der A2 bei Göschenen konfrontiert. Insgesamt sieben Mitglieder der Organisation Renovate Switzerland klebten sich teils auf der Strasse fest und brachten den Verkehr zum Erliegen. Mit der Aktion sollte laut eigener Aussage auf den Klimanotstand aufmerksam gemacht werden.

Anzeige wegen Nötigung und Betreten der Autobahn

Weiter beteiligten sich auch die 24-jährige Mikrobiologin Daria Wüst, der Maschinist Eric Ducrey (47) und der 47-jährige Gilbert Rossier, der als Sportlehrer arbeitet, an der Blockade der A2 vor dem Gotthard. «Es ist das erste Mal, dass ich an einer Blockadeaktion teilnehme. Es macht mir Angst, aber ich tue es, weil ich Angst habe und wütend bin, dass meine Generation zum Tode verurteilt wird. Indem ich mich engagiere, fühle ich mich nicht mehr allein», sagt Karuna Babajee.

«Klimanotstand macht keine Pause»

Auch Mayerat sieht in seiner Verkehrsblockade einen wichtigen Kampf: «Ich würde diesen Moment lieber mit meiner Familie verbringen und die Ferien geniessen. Leider macht der Klimanotstand keine Pause und wir müssen sofort handeln. Ich habe mich heute auf die Gotthardstrasse gesetzt, um von allen meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gehört zu werden und um sie aufzurufen, aufzustehen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Nur so können wir unser Leben und das unserer Liebsten retten. Wenn wir gemeinsam handeln, haben wir die Macht, etwas zu bewegen.»

In der Vergangenheit sprachen bereits mehrere Kantone Aktivistinnen und Aktivisten, die öffentliche Strassen blockiert hatten, frei. Ein Zürcher Bezirksrichter kündigte zudem an, in Zukunft keine Verurteilungen in Fällen von zivilem Ungehorsam auszusprechen. Laut Rechtsexperten droht den Klebern allenfalls eine Verurteilung wegen Nötigung, die mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bestraft wird.