Youtube-Star: Die letzten Bilder von Drift-König Ken Block

Die Motorsportwelt trauert um einen Star der Szene. Ken Block starb am 2. Januar bei einem Unfall. Er fuhr laut Polizeiangaben mit einem Schneemobil mit Schlitten einen Hügel hinunter, kam zu Fall und starb noch an der Unfallstelle.

Vor drei Tagen war Block aufgrund des vielen Neuschnees in Utah völlig begeistert. Er bedankte sich bei den Schneeräumern, die ihm den Weg auf seine Ranch freischaufelten. Nur wenige Stunden vor dem Crash teilte Block wie so oft in seiner Karriere Fotos seines Lebens – auch von den Schneemobilen, die er später im Einsatz hatte. Die Fahrzeuge waren dabei von Schnee überdeckt. Block: «Irgendwo da drunter ist ein Schneemobil.» In den Tagen vor seinem Tod zeigte sich Block immer wieder mit seinen Schneemobilen und Freunden.