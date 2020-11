Das ist Ovomaltine

Erfunden hat die Ovomaltine der 1897 verstorbene Firmengründer Georg Wander. Sein Sohn Albert bewarb das damals neuartige Malzgetränk erstmals 1904. Das Produkt, das ursprünglich als Mittel gegen Mangelernährung gedacht war, machte allerdings nur einen kleinen Teil des Sortiments aus. Denn nach dem Tod seines Vaters erweiterte er das Geschäftsfeld der Firma. Die Wander produzierte in Massen Pillen, Tabletten und Salben. Bis 1940 gab es von Wander mehr pharmazeutische Mittel auf dem Markt als von der damaligen Basler Pharmafirma Sandoz. Noch heute besteht Ovomaltine aus Malz, Ei, Milch und Kakao. In Neuenegg bei Bern produziert Wander unter anderem das Ovo-Pulver für den gesamten europäischen Markt. «Ein Drittel unserer Produktion wird in der Schweiz verkauft, den Rest exportieren wir in rund 50 Länder weltweit», steht auf der Firmen-Website. Heute arbeiten 265 Menschen für Wander. Der Name Ovomaltine ist ein Mix aus dem lateinischen Wort für Ei (Ovum) und Malz.