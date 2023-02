Das sind die Lieblingsdrinks von Harry Styles, Riri und Co.

Mixt Harry Styles Rotwein mit Ginger Ale?

In Harry Styles’ Song Little Freak singt der Sänger: «Red wine and a ginger ale / but you would make fun of me, for sure» (Rotwein und Ginger Ale, aber du würdest dich sicher über mich lustig machen). Etliche Tiktokerinnen und Tiktoker liessen es sich daraufhin nicht nehmen, den exotischen Getränke-Mix zu probieren. Das Feedback ist überwiegend positiv. Ob Styles die Getränke tatsächlich mischt oder sie vielleicht einfach nur begleitend geniesst, hat sich irgendwie noch niemand gefragt.