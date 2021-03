Beatrice Egli liebt Räucherstäbli

«Beatrice hat vor ihren Auftritten immer so eine Art Räucherstäbchen angezündet und sich den Rauch ins Gesicht gewedelt. Das hätte ich jetzt nicht von ihr erwartet», erzählt die ehemalige Lunik-Frontfrau Jaël Malli (41). Auch Reggae-Legende Dodo (44) erinnert sich an eine lustige Eigenart von Bea: «Sie hat einfach konstant ihre eigenen Lieder gesungen, beinahe jedes Wort wusste sie mit einer Songzeile von sich zu ergänzen. Das war sehr unterhaltsam.» Darüber, dass die 32-jährige Schlagersängerin schnell hungry wird, sind sich alle Promis einig. Beas Kollegin Ta’Shan kann das nachvollziehen, sie sei ebenfalls immer sauer geworden, wenn es nichts zu Essen gegeben habe.

Seven ist «ein Spinner»

«Ich weiss, dass Seven extrem perfektionistisch ist», so Kunz (36). «Ausserdem ist er ein bisschen ein Spinner», fügt er hinzu. Sänger Adrian Stern (46) wird konkreter und findet: «Der trashige Humor von Seven hat mich überrascht, zu jedem Wort findet er irgendein lustiges Wortspiel.» Seven hingegen findet ja, dass Dodo der Seltsame sei: «Er braucht immer sein Eisbad – voll der Spinner!», lacht er im Interview.