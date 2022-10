Wenig Transparenz: Diese Lobbys locken Parlamentarier mit lukrativen Nebenjobs

Mandate in der Energiebranche werden am häufigsten entschädigt

Schlüsselt man die bezahlten Mandate nach Branchen auf, so fällt auf, dass Firmen und Verbände im Bereich Energie am häufigsten Ratsmitglieder für Posten in Verwaltungsräten oder anderen Gremien bezahlen. 60 Prozent aller Mandate aus der Energiebranche sind entschädigt. Knapp dahinter folgen bei den bezahlten Mandaten die Wirtschaft und die Landwirtschaft mit je 56 Prozent, der Bereich Verkehr mit 46 Prozent und die Gesundheitsbranche mit 45 Prozent.

Am Ende der Rangliste finden sich Mandate aus dem Bereich Umwelt, wo lediglich 18 Prozent aller Engagements gegen Bezahlung ausgeübt werden. Bei der Kultur werden acht Prozent und bei der Aussenpolitik/Aussenwirtschaft drei Prozent gegen Bezahlung ausgeübt. «Unsere Analyse zeigt erstmals in aller Deutlichkeit auf, dass gewisse Branchen offensichtlich wesentlich mehr Geld einsetzen können als andere», sagt Lobbywatch-Co-Präsident Otto Hostettler.

Männer profitieren mehr als Frauen

Nur 29 Prozent aller bezahlten Mandate in National- und Ständerat werden von Frauen ausgeübt, dies bei einem Frauenanteil im Parlament von 39 Prozent. Einzig in den Branchen Kultur, Aussenpolitik/Aussenwirtschaft und Soziale Sicherheit haben die weiblichen Ratsmitglieder mehr bezahlte Mandate als die männlichen.

Ungleichgewicht bei finanziellen Mitteln

Nach der Analyse von Lobbywatch wird deutlich klar: In gewissen Bereichen der eidgenössischen Politik besteht ein massives Ungleichgewicht, was die finanziellen Mittel angeht. «Weil aufgrund fehlender Transparenzvorschriften keine Aussagen über die effektiv fliessenden Beträge möglich sind, lässt sich dieses finanzielle Ungleichgewicht auch nicht beziffern», heisst es in der Medienmitteilung von Lobbywatch. Dies sei ein klares Manko der schweizerischen Transparenzregeln. Parlamente in anderen Ländern, so Lobbywatch, veröffentlichten diese Zahlen.