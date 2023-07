Visafreies Reisen: Das sind die wertvollsten Pässe

Insbesondere europäische Pässe würden an visafreien Reisezielen und damit an Attraktivität hinzugewinnen.

Ein mächtiger Pass verschafft visafreien Zugang zu zahlreichen Destinationen auf der ganzen Welt. Jahrelang war der japanische die Nummer eins unter den mächtigsten Pässen. In diesem Jahr wurde Japan jedoch auf den dritten Rang verdrängt, Singapur steht neu an der Spitze. Auf Platz zwei folgen Deutschland, Italien und Spanien, wie eine Auswertung von Henley & Partners zeigt. Allgemein würden die Pässe europäischer Länder an Attraktivität gewinnen. Auf dem Podest finden sich acht europäische und drei asiatische Pässe.

Schweiz landet auf Platz fünf

Europäische Pässe wertvoller denn je

Insbesondere die europäischen Länder seien dabei in einem Aufwärtstrend. Am meisten visafreie Reiseziele haben seit 2013 mit 107 neuen Destinationen jedoch die Vereinigten Arabischen Emirate hinzugewonnen.

USA und Grossbritannien im Abwärtstrend

Während die europäischen Pässe an Attraktivität gewinnen, befinden sich die USA und Grossbritannien in einer Abwärtsspirale. 2014 belegte man gemeinsam noch den ersten Rang, nun findet man sich auf dem vierten (Grossbritannien) respektive achten Rang (USA) wieder. «Von den Ländern in den Top Zehn haben die USA mit nur zwölf zusätzlichen Reisezielen in den letzten Jahren den geringsten Zuwachs zu verzeichnen», sagt Cristian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners.