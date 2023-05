Fünf Spieler: Das sind die Meistermacher der YB-Saison 

Ohne Konkurrenz zum Titel – YB hat sich nach einem Jahr Pause wieder zum Schweizer Meister gekrönt . Gegen Luzern gewann das Team von Trainer Raphael Wicky 5:1 und erklimmt so deutlich vor Saisonende den Thron der Super League. Wir zeigen die fünf wichtigsten Stützen des Erfolgs.

Heisses Sturmduo

Im vergangenen Sommer wechselte Cedric Itten für gut zwei Millionen von den Glasgow Rangers zu den Young Boys – und mutierte zum Königstransfer. In 29 Ligaspielen erzielte er 18 Tore und bereitete acht weitere vor. Zuletzt traf er gegen Servette gleich dreifach und auch gegen Luzern einmal. Doch der Nati-Spieler war nicht der einzige Sturmtank bei den Bernern. Auch Jean-Pierre Nsame lieferte in dieser Spielzeit wieder ab. 28 Liga-Spiele und 17 Tore – so seine Statistik.