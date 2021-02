Das wollen Jobsuchende

In der Corona-Krise spielt der Lohn für einmal nur eine Nebenrolle, wie der Personalexperte Matthias Mölleney zu 20 Minuten sagt. Die Jobsuchenden wünschten sich derzeit vor allem eine Garantie, dass es den Job auch noch in Zukunft gibt. An zweiter Stelle der Prioritätenliste nennt Mölleney das Umfeld. So würden die Suchenden wissen wollen, ob sie gut mit den potenziellen neuen Arbeitskollegen und Vorgesetzten klar kommen. Zentral sei die Frage, ob es einem in dem neuen Umfeld gut geht. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, würden sie die Firma auf Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram und Facebook suchen und sich bei Kollegen erkundigen, die bereits dort arbeiten.