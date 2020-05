Top 10

Das sind die Millionen-Löhne der Firmen-Präsidenten

Der Spitzenverdiener unter den Verwaltungsratspräsidenten in der Schweiz kassiert über 6 Millionen Franken. Nur wenige Firmen haben bei der Vergütung gespart.

So viel verdienen die Verwaltungsratspräsidenten: 10. Platz: Paul Bulcke

2,45 Millionen Franken erhielten die Verwaltungsratspräsidenten letztes Jahr im Schnitt als Honorar und Bonus. Damit schütteten die grössten börsenkotierten Schweizer Firmen im Schnitt 4 Prozent weniger an die Vorsitzenden ihres obersten Führungs- und Aufsichtsgremiums aus als noch 2019. Dies zeigt eine Datenanalyse der Nachrichtenagentur AWP.

Welche Verwaltungsratspräsidenten in der Schweiz am meisten verdienen, sehen Sie in der Bildstrecke oben.