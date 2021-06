Das sind die möglichen Achtelfinal-Gegner der Nati

Gruppe F, Montag, 28. Juni, 21 Uhr in Bukarest

Die Hammergruppe F! Sollte Finnland nicht als einer der besten Gruppendritten weiterkommen, wartet wohl ein Duell mit Deutschland, Portugal oder Frankreich. Der amtierende Europameister, der amtierende Weltmeister und der Weltmeister von 2014. Alle drei Teams haben noch eine Chance, sich den Platz an der Spitze der Gruppe zu sichern. Gespielt würde in Bukarest.

Belgien, Sonntag, 27. Juni, um 21:00 Uhr in Sevilla

In einer Gruppe mit Dänemark, Finnland und Russland waren die Belgier schon von Beginn an der Favorit. Diese Rolle konnten die Roten Teufel auch bestätigen – sie sicherten sich den ersten Platz in der Tabelle. Gespielt werden würde gegen die Belgier am kommenden Sonntag im Olympiastadion von Sevilla. Das Stadion wurde zuletzt kritisiert, da sich der Platz nicht gerade in einem perfekten Zustand befinden soll. Ein Vorteil gegen die Starspieler um De Bruyne, Lukaku und Hazard?