Credit Suisse: Das sind die wichtigsten Termine

Die Credit Suisse hat in dieser Woche stark an Wert eingebüsst.

Die Probleme im Bankensektor reissen nicht ab. In den USA braucht das nächste Geldhaus Hilfe, in Europa bleibt die Credit Suisse trotz Stützungsmassnahmen unter Druck. Die Schweizerische Nationalbank versucht, die Lage rund um die angeschlagene CS zu beruhigen und setzte diese Woche ein 50-Milliarden-Hilfspaket auf. Trotzdem verlor die Aktie der CS am Freitag erneut stark an Wert.