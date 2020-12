Das Abklärungs- und Testzentrum des Kanton Baselland in Muttenz.

Die Corona-Situation in der Deutschschweiz ist mehr als angespannt. In Zürich etwa hat die Anzahl Hospitalisierungen in den vergangenen Tagen weiterhin zugenommen. Zudem drohte der Bundesrat den Kantonen mit strengeren Massnahmen, wenn sie nicht selbst reagieren. Mehrere Kantone haben nun die Massnahmen verschärft. Die neuen Regeln im Überblick.