Corona-Massnahmen - Das sind die neuen Entscheide des Bundesrats

Der Bundesrat gab dem Druck der Parteien nicht nach: Ungeimpfte sollen den Corona-Test künftig selbst bezahlen, jedoch noch nicht ab 1. Oktober. «Der Bundesrat bleibt nach ausgiebiger Diskussion bei seiner Einschätzung, dass es nicht Aufgabe der Allgemeinheit ist, die Testkosten für Personen zu finanzieren, die sich nicht impfen lassen», schrieb er am Freitag nach seiner Sitzung in einer Medienmitteilung.

Kostenlose Tests bis 10. Oktober

Kostenlose Tests sind noch rund zwei Wochen möglich. Die Frist, ab der die bisher vom Bund übernommenen Kosten für Antigen-Schnelltests selber bezahlt werden müssen, wird um 10 Tage vom 1. auf den 10. Oktober verlängert. An seiner nächsten Sitzung am 1. Oktober will der Bundesrat darüber entscheiden. Bis am 28. September gibt der Bundesrat den Vorschlag den Kantonen, den Sozialpartnern und weiteren Kreisen in Konsultation.