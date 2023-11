Das sind die neuen Kostüme von «Masked Singer Switzerland»

Und wer steckt hinter dem Schwan? Zu dieser Figur ist Folgendes bekannt: «Ein Träumer, unterwegs im Auftrag der Liebe. Das Zuhause des SCHWANS ist ein Schloss auf Wolke sieben. Seine beiden Köpfe sind Sinnbild für die ewige Liebe und stehen für die zwei unterschiedlichen Seelen, die in der Brust des Schwans wohnen: Die liebende, optimistische Seele, die die Welt durch die rosarote Brille sieht – und die zweifelnde Seele, die sich nur zu gut an das schwere Gefühl des Liebeskummers erinnert.»

Bei «The Masked Singer Switzerland» verstecken sich Promis unter einer Maske und singen. Folgendes ist über die Figur «Nessi» bekannt: «Nach der letzten grossen Suchaktion im Loch Ness im Sommer 2023 hat sich das Seeungeheuer aus Schottland an eine geheime Ecke des Vierwaldstättersees geschlichen. In der Schweiz fühlt sich Nessi endlich frei und muss nicht befürchten, dass gleich ein Suchtrupp um die Ecke kommt.»

Acht Schweizer Undercover-Stars treten in der Sendung «Masked Singer Switzerland» in Kostümen auf, um zu singen.

In der Sendung treten maskierte Promis auf und performen verschiedene Songs. «In der letzten Staffel habe ich gemeinsam mit Ralph Siegl und seiner Frau Laura geschaut – und meistens falsch geraten», sagt der DJ. Im Rateteam fühlt er sich aber auch unvorbereitet bestens vorbereitet: «Ich sage immer: Let’s go in and find out. Völlig spontan und natürlich mit guter Laune.»