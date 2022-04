Lukrative Blockchain : Das sind die neuen Krypto-Milliardäre

Die «Rich List» von «Forbes» verzeichnet einmal im Jahr alle Milliardäre der Welt. In den letzten Jahren gab es vor allem Zuwachs aus der Krypto- und Blockchain-Branche.

Sieben Unternehmer haben dieses Jahr den Sprung in die Milliardärs-Riege geschafft.

Nebst der allgemeinen Liste der reichsten Menschen auf dem Planeten veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin «Forbes» jeweils auch diverse Listen kleinerer Subkategorien. Die Liste «the Richest Crypto and Blockchain Billionaires in the World» ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr von zwölf auf 19 Personen angewachsen.