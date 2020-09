Nicole Berchtold macht am 13. November den Start. Die 42-Jährige ist bekannt aus der Sendung «Glanz & Gloria».

Nach dem Abgang von SRF-Aushängeschild Nik Hartmann (48) steht die neue Moderation von «SRF bi de Lüt» endlich fest. Und SRF präsentiert gleich vier neue Gesichter für die Kult-Sendung: Salar Bahrampoori (41), Fabienne Bamert (32), Nicole Berchtold (42) und Manu Burkart (42) übernehmen neu die Präsentation diverser Formate der Show, wie das Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilt.

«Es kribbelt schon im Bauch»

Nicole Berchtold macht den Start am 13. November mit «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche Finale». «Bei mir kribbelts jetzt schon im Bauch, wenn ich an all die vielen persönlichen Begegnungen und Lebensgeschichten denke», wird die «Glanz & Gloria»-Moderatorin zitiert. «Vom kleinen Knopf bis zum Grosi sollen sich vor dem TV alle wohlfühlen.»