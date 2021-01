Unter anderem wird die Serie als «Gossip Girl» der britischen Oberschicht zu Zeiten Königin Charlottes beschrieben, denn: In «Bridgerton» gehts auch um Liebe, Sex, Skandale und eine zunächst unbekannte Erzählerin, die mit Insiderinfos die britische High Society in Angst und Schrecken versetzt.

Phoebe Dynevor

Wen sie spielt: Die 25-Jährige Phoebe Dynevor ist in der Hauptrolle als Daphne Bridgerton zu sehen. Daphne ist eine hübsche Debütantin, die aus einer mächtigen Familie stammt, doch ein anonym verfasstes Boulevardblatt droht ihrem Ruf zu schaden. Daraufhin nimmt Daphne ihr Glück selbst in die Hand und geht einen Deal mit dem Herzog von Hastings (Regé-Jean Page) ein.

Das hat Phoebe bisher gemacht: Die Britin stammt aus einer Showbiz-Familie und hat schon als Kind erste Rollen übernommen. Unter anderem spielte sie in BBC-Produktionen wie «The Three Musketeers» und «Waterloo Road».

Darum brauchen wir sie 2021: Phoebe versucht nicht, sich als Miss Perfect zu verkaufen, sie äussert sich auch mal offen über ihre Struggles. In einem Interview mit «Express» spricht sie etwa über den Druck, in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter, Schauspielerin Sally Dynevor (57), zu treten. «Ich habe früh gelernt, dass ich für meine Erfolge härter als andere kämpfen muss», sagt sie über ihre Karriere.

Regé-Jean Page

Das hat Regé-Jean bisher gemacht: Mit der Schauspielerei begonnen hat Regé-Jean nicht etwa aus Leidenschaft, sondern weil er sich als Kind unbedingt einen Gameboy kaufen wollte. Es blieb aber nicht nur bei einem kleinen Nebenjob als 14-Jähriger in «Troublemaker»: Der Schauspieler war bereits in in «Sylvie’s Love», «For the People» und «Roots» zu sehen.