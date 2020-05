Aktualisiert 20.04.2020 12:09

Starticket

Das sind die Nominierten der «Demotape Clinic»

Die Nominierten des m4music-Nachwuchswettbewerbes «Demotape Clinic» stehen fest – die junge Schweizer Musikszene hat vielversprechende Acts zu bieten.

von Viviane Widmer

Robyn von Asbest, Gewinner*innen Demotape Clinic Kategorie ROCK und Demo of the Year 2019.

Mit der Demotape Clinic fördert das Migros-Kulturprozent seit 1999 gezielt den Nachwuchs in der Schweizer Popmusikszene. Dieses Jahr wurden 844 Songs eingereicht und 60 davon als Finalisten für den Nachwuchswettbewerb «Demotape Clinic» 2020 ausgewählt. In den vier Kategorien Urban, Electronic, Pop und Rock gehen nun je drei Songs ins Rennen um den «FONDATION-SUISA- Award» (pro Rubrik dotiert mit je 3000 Franken) und um das «Demo of the Year» (dotiert mit 5000 Franken). Die nominierten Songs und Künstler*innen sind:

Urban

«Cortex Luxta» von AWORI (GE)

«Azur» von chien bleu (GE)

«A Mi Manera» von MERCEE (ZH)

Electronic

«Learn how to fly this dragon» von Casanora (BE)

«Sorry» von Pylone (GE)

«Oh Girl» von Wassily (SG)

Pop

«Absence of Time» von Alas The Sun (ZH)

«War Drums» von Giulia Dabalà (NE)

«Fade» von slushhkitten (ZH)

Rock

«Selfspace» von Etienne Machine (VD)

«Fahrenheit» von Yet No Yokai (LU)

«Idle Youth» von WUEH! (ZH)