Swiss Music Awards 2023 – das sind die Nominierten

Darum gehts Am 17. Mai finden die Swiss Music Awards statt.

Die Nominationen in den Schweizer Kategorien stehen fest.

SMA-Rekordhalter Loco Escrito könnte bereits seinen fünften Award abstauben.

Am 17. Mai ist es so weit: Nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler haben an den Swiss Music Awards die Chance, einen der heiss begehrten Betonblöcke zu gewinnen. Die Moderatorin steht bereits fest: Annina Frey gibt an der Veranstaltung ihr einmaliges TV-Comeback und führt gemeinsam mit Marco Fritsche durch die Show. Und auch die ersten Nominierten der nationalen Kategorien sind nun bekannt.

Wie schon letztes Jahr werden die Preise in der Bossard Arena in Zug verliehen. Als besonders heisser Anwärter gilt SMA-Rekordhalter Loco Escrito. Er konnte bereits vier Mal einen Preis mit nach Hause nehmen. Dieses Jahr ist der Latin-Musiker zum sechsten Mal nominiert. Mit den Künstlern ZIAN und Trauffer hat er aber harte Konkurrenz in der Kategorie «Best Male Act». ZIAN gewann letztes Jahr den Newcomer Award. Trauffer startete seine Musikkarriere in der Band Airbäg. Seit 2008 ist er aber auch als Solo-Künstler erfolgreich. Der Berner darf sich zusätzlich über eine Nomination in der Sparte «Best Album» freuen. Dort bekommt er Konkurrenz vom Schweizer Männerchor Heimweh und der Mundart-Rockband Megawatt.

In der Kategorie «Best Female Act» gehen Loredana, Eliane und Sina gegeneinander ins Rennen. Neben der Rapperin und der Balladen-Sängerin ist Sina bereits ein alter Hase im Schweizer Musikgeschäft. Die Walliserin schiesst seit fast 30 Jahren regelmässig an die Spitze der Charts. Loredana wurde 2018 mit ihrem Hit «Sonnenbrille» quasi über Nacht zum Star und feiert seither auch in der Deutschrap-Szene grosse Erfolge. Für Eliane wäre es bereits der zweite Sieg in der Kategorie. Sie wurde schon 2018 zum besten «Female Act» gekürt.

Schweizer Rapszene ist vertreten

Beim Rennen um den besten Hit wird klar, dass die Schweizer Rapszene so einiges zu bieten hat. Gleich zwei Rap-Duos kämpfen um den begehrten Award. Die Mundart-Rapper L Loko & Drini sowie die Zürcher Xen & EAZ sind nominiert. Konkurrenz bekommen sie von der Band Hecht. Der Preis wird in der Show selbst durch ein Live-Voting vergeben. Falls es für Hecht nicht klappen sollte, haben sie in der Kategorie «Best Group» eine zweite Chance einen Betonblock abzustauben. Dort müssen sie sich gegen Lo & Leduc sowie Heimweh durchsetzen.

Mit gleich zwei Kategorien fördern die Swiss Music Awards auch die jungen Talente in der Schweiz. In der

Kategorie «Best Breaking Act» stehen Singer-Songwriter Marius Bear, die Indie-Folkband Black Sea Dahu und die beiden Brüder des Gitarren-Duos Hermanos Guttiérez zur Auswahl. Für die Sparte «SRF 3 Best Talent» hat die SRF-Fachredaktion dieses Jahr den Italo-Disco-Pop-Newcomer Valentino Vivace, Mundartkünstler Andryy sowie Popsängerin DANA nominiert.