Content Creators: Das sind die Nominierten für den Smile Swiss Influencer Award

Angehende Content Creators können sich durch die Teilnahme an diversen Partner-Challenges noch bis am 31. Oktober für den Newcomer Award qualifizieren.

Am 17. November finden in Kaufleuten Zürich die Smile Swiss Influencer Awards-Verleihungen statt.

Wer sind die angesagtesten Content Creators der Schweiz ? Diese Frage wird im Rahmen der Smile Swiss Influencer Awards, die am 17. November im Kaufleuten Club in Zürich vergeben werden, geklärt. In den Kategorien Entertainment, Sport, Lifestyle, Fashion, Travel, Beauty, Food, Family und Musik sind jeweils drei Schweizer Influencerinnen und Influencer nominiert.

Aber auch «Newcomer» in der Social-Media-Welt können am besagten Abend einen Award abstauben. Noch bis am 31. Oktober können sich Influencerinnen und Influencer durch die Teilnahme an mindestens einer von fünf Social-Media-Challenges auf naoo, Instagram oder Tiktok qualifizieren: Einfach eine Challenge auf der Website des Smile Swiss Influencer Awards aussuchen und den dazu kreierten Content inklusive passender Hashtags auf den eigenen Social-Media-Profilen posten.