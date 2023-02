Suisse Podcast Awards: Das sind die Nominierten

1 / 5 In der riesigen Auswahl an Podcasts kann man schon einmal die Übersicht verlieren. Getty Images Alleine in der Schweiz gibt es über 500 verschiedene. Getty Images Zeit, die besten mit den ersten Suisse Podcast Awards auszuzeichnen, findet Initiant der Preisverleihung Dino Giglio, der seit 2019 die unabhängige Podcast-Agentur Audiokanzlei führt. Amanda Nikolic

Darum gehts Am 15. März werden erstmals die Suisse Podcast Awards in Zürich verliehen.

In sechs Kategorien werden die besten Podcasterinnen und Podcaster der Nation ausgezeichnet.

Nun wurden die Nominierten bekannt gegeben. Darunter ist auch der 20-Minuten-Fussball-Podcast «Anderi Liga» von 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch.

Podcasts liegen im Trend. Alleine in der Schweiz gibt es mittlerweile 500 davon – Tendenz steigend. Aber welche davon sind eigentlich wirklich hörenswert? Diese Frage soll im Rahmen der ersten Suisse Podcast Awards, die am 15. März im Plaza Klub in Zürich stattfinden, geklärt werden. Nun wurden die Nominierten bekannt gegeben, die auf einen Preis hoffen dürfen.

Eine unabhängige Jury wird die besten Akteure und Akteurinnen aus der Schweizer Audiobranche in sechs Kategorien auszeichnen. Als Medienpartner haben wir eine Übersicht zusammengestellt:

Kategorie: Nachrichten

«Echo der Zeit»: Die SRF-Sendung vermittelt täglich die wichtigsten Nachrichten, Berichte, Reportagen, Interviews und Analysen über das aktuelle Zeitgeschehen. Im Radio gibt es die politische Hintergrundsendung bereits seit 1945.

«NZZ Akzent»: Das Format liefert in rund zehn Minuten Geschichten aus der ganzen Welt inklusive fundierte Analysen. Zudem berichten Journalistinnen und Journalisten aus dem Hause NZZ von dem, was sie gerade bewegt.

«Apropos»: Der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» beleuchtet aktuelle Themen und Geschichten, die zu reden geben. Weiter gibt es ausgewählte Hintergründe, Storys und Recherchen mit Fokus auf Gesellschaft, Politik und Alltag in der Schweiz.

«NY to ZH Täglich»: Direkt von der Wallstreet in New York liefert der tägliche Börsen-Podcast von der Swissquote Bank all das, was die Finanz- und Wirtschaftswelt bewegt. Er verspricht Insider-Infos über das aktuelle Handelsgeschehen und gibt Tipps zu den heissesten Aktien.

Kategorie: Leben

«Input»: Der Hintergrundpodcast, der sich Zeit fürs Leben nimmt. Das SRF-Input-Team vertieft sich in den Alltag und spricht mit Betroffenen über das, was sie berührt und bewegt. Sei es dabei Job, Beziehung oder Freundeskreis.

«Beziehungskosmos»: Die wichtigsten psychologischen Kernfragen werden in diesem Format besprochen. Dieser Podcast ist ein wohlwollender Begleiter zur Selbstreflexion und lässt einen Schritt für Schritt beziehungs-weiser werden.

«Liebe im 21. Jahrhundert»: Liebe ist einzigartig und vielseitig zugleich. Die Hosts sprechen darüber, wie die Liebe in den 2020er-Jahren neu verhandelt wird. Warum die alten Rollen nicht mehr gelten, aber nach wie vor noch nachwirken.

«Mal ehrlich»: Der Elternpodcast von «Any Working Mom» behandelt Themen, die Mamis, Papis und die Gesellschaft bewegen. Expertinnen und Experten aus diversen Fachgebieten schätzen ein und geben Rat, während Gäste mit besonderen Erlebnissen und Erfahrungen ihre Geschichten erzählen.

Kategorie: Gesellschaft

«Wir müssen reden»: Konzernverantwortung, globale Gerechtigkeit und die Rolle der Schweiz werden in diesem Podcast aufgegriffen. Host Tobias Meier hinterfragt und möchte wissen, was dahintersteckt, und befragt entsprechend seine Gäste.

«Wir sind hier»: Das Format lässt den Schweizer Migrationshintergrund für einmal in den Vordergrund treten. In neun Begegnungen diskutieren Betroffene mit Fachpersonen, greifen regionale Brennpunkte auf und werfen einen Blick in die Zukunft.

«My last Goodbye»: Der Podcast soll dazu anregen, bereits zu Lebzeiten über den Tod nachzudenken. Er soll helfen, Misstrauen und Mühe abzulegen und dem Ableben gelassener und selbstbestimmter entgegenzuschauen.

«Brise Glace»: In der höflichen Schweizer Gesellschaft werden Tabu-Gespräche vermieden. Célia Héron von «Le Temps» bricht das Eis. Sie sagt und fragt alles, was sich viele im Alltag nicht getrauen. Eine Auseinandersetzung, bei der man sich eigenen Stereotypen stellen muss.

Kategorie: Sport

«Anderi Liga»: Tore und Taktiken, Transfers und Tumulte – der Fussball-Podcast von 20 Minuten behandelt die spannendsten Themen im nationalen und internationalen Fussball. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sprechen über alles, was die Fans bewegt – manchmal mit Gästen, manchmal ohne.

«Podcast am Pistenrand»: Die ehemaligen Skiprofis Tina Weirather und Marc Berthod und der einstige Sportartikelverkäufer Michael Schweizer unterhalten sich einmal pro Woche über den Skirennsport.

«Sykora Gisler»: Der SRF-Fussball-Podcast widmet sich nicht der trockenen Aufarbeitung von Abseitsentscheidungen, sondern der greifbaren Emotion. Gefragt sind weder Expertenmeinungen noch technische Analysen, dafür unterhaltende Gespräche mit starken Meinungen.

«Dritte Halbzeit»: Florian Raz ist Sportredaktor und Gastgeber des Podcasts. Darin dreht sich alles um Schweizer Fussball. Er liefert Aktualität, Hintergrund und Meinung.

Kategorie: Unterhaltung

«Zivadiliring»: Wenn das Leben verrücktspielt, ist es umso wichtiger, dass man darüber spricht. Im Talk mit Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic gibt es absolut keine Tabus.

«Comedymänner»: Komiker und Moderator Stefan Büsser spricht mit den Comedy-Autoren Aron Herz und Michael Schweizer über die Themen der Woche. Dabei nehmen sie kein Blatt vor den Mund.

«Sprechstunde»: Die Radiomoderatoren Moser und Schelker von Energy Bern räumen in ihrem interaktiven Format mit der vergangenen Woche auf und besprechen offen und ehrlich die High- und Lowlights der vergangenen Tage.

«Debriefing»: Die SRF-Produzenten Philip Wiederkehr und David Meury berichten ihrem Chef Matthias Püntener wöchentlich zum aktuellen Stand des streng geheimen Nachfolgeprojekts von «Zwei am Morge».

Kategorie: Neuheiten

«Die Thronsitzung»: Die Energy-Moderatorinnen Karin Bearpark und Dara Masi besprechen alltägliche Freuden und Sorgen: Männer, Sex und Wimpernextensions – alles hinter der WC-Tür.

«Kurds und Bündig»: Die Brüder und Hosts Yoldass und Sero reden im Hier und Jetzt über Kulturclashes, Strassen-Weisheiten und Belanglosigkeiten. Ein Mix aus Deep- und Smalltalk zu Themen, die bewegen.

«Je suis papa»: Der Podcast von Raf Cramatte behandelt Themen, die Väter und die, die es werden, beschäftigen. Dabei stets auch mit einer Prise seiner eigenen Erfahrungen.

«LoungeTalk»: Dylan, Yafet, Shahab – die drei Freunde aus Zürich treffen sich jede Woche zum Lounge-Talk zu Themen, die sie gerade bewegen: Sie erinnern sich an ihre Schulzeit, sprechen darüber, welche Rolle die Hautfarbe beim Dating spielt, oder diskutieren über das Waffengesetz in den USA.