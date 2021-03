Am Mittwoch stand ihr Sexpartner vor dem Kreisgericht St. Gallen.

Er hatte mit einer Frau mehrstündig intensiven Sex – später am Abend ist die Frau verstorben.

Am Mittwoch stand ein Chefarzt vor dem Kreisgericht St. Gallen. Ihm wurde von der Staatsanwaltschaft mutmassliche fahrlässige Tötung und Unterlassung der Nothilfe vorgeworfen. Der Mann traf sich im Sommer 2015 in seiner Wohnung mit einer Ärztin aus Italien. Dabei hatten die beiden stundenlangen Sex. Wie vor Gericht bestätigt wurde, handelte es sich dabei um einvernehmlichen Sex. In derselben Nacht verstarb die Frau. Vor Gericht wurde behandelt, ob der Tod Folge der harten sexuellen Praktiken war.