Seilbahnunglück bei Stresa IT : Das sind die Opfer der Tragödie am Monte Mottarone

Es sollte ein Seilbahnausflug bei malerischer Kulisse werden, doch er endete in einer Tragödie. Mindestens 14 Menschen fanden den Tod, ein fünfjähriges Kind verlor seine ganze Familie.

Ganze Familie aus Israel ausgelöscht

Eine ganze israelische Familie kam beim Seilbahnunglück von Stresa ums Leben: Der junge Vater Amit Biran mit seiner Frau Tal Peleg (27) und Söhnchen Tom (2), der im italienischen Pavia geboren wurde, starben. Auch seine Mutter Barbara Konisky Cohen (71) und Vater Tshak Cohen (83), die aus Israel zu Besuch gekommen waren, befinden sich unter den Toten. Das junge Paar lebte seit einigen Jahren in Italien: Amit Biran studierte Medizin an der Mailänder Uni und engagierte sich in seiner Freizeit für die jüdische Gemeinde in Mailand. Das verletzte Kind im Kinderspital von Turin ist der älteste Sohn von Amit und Tal.

Amit Biran , seine Frau Tal Peleg (27) und Söhnchen Tom (2) kamen ums Leben. Das älteste Kind des Paares überlebte und liegt schwer verletzt im Spital von Turin. Facebook

Silvia und Alessandro

Silvia Malnati (27) und Alessandro Merlo (29) waren seit drei Jahren verlobt. Erst kürzlich waren sie in Varese zusammengezogen, in eine Wohnung direkt über der seiner Eltern. Nachbarin Rosa erzählt « La Reppublica » unter Tränen: « Silvia war immer fröhlich. Vor drei Tagen habe ich sie zuletzt gesehen, da begrüsste sie mich mit einem Lächeln auf den Lippen. » Silvia arbeitete als Büroangestellte, Alessandro studierte Medizin.

Silvia und Alessandro waren erst kürzlich zusammengezogen. Facebook

Angelo und Roberta

Angelo Gasparro (45) und Roberta Pistolato (40) aus Bari waren vor einiger Zeit nach Mailand gezogen, weil es ihnen in Nordi talien besser gefiel. Früher arbeitete Robert a als Ärztin, in letzter Zeit war sie in einem Impfzentrum tätig. Mit dem Seilbahn-Ausflug wollten die beiden Robertas runden Geburtstag feiern.

Angelo und Roberta wollten mit dem Ausflug den 40. Geburtstag Robertas feiern. Facebook

Vittorio, Elisabetta und Söhnchen Mattia

Vittorio Zorloni (55), seine Partnerin Elisabetta Personini (38) und der gemeinsame Sohn Mattia (5) kamen beim Unglück ums Leben. Die Familie stammt aus Vedano Olona, eine r Gemeinde südöstlich von Varese. Wie « Varese News » berichtet, wollten Mattias Eltern am kommenden 24. Juni heiraten. In Vedano Olona ist der Schock gross: « Das ist eine grosse Tragödie » , sagt Bürgermeister Cristiano Citterio. Die Nachricht vom Unfall am Sonntagmittag schockierte ihn. « Zu wissen, dass eine ganze Familie zerstört wurde, bricht mir das Herz. »

Vittorio Zorloni (55), seine Partnerin Elisabetta Personini (38) und der gemeinsame Sohn Mattia (5) kamen ums Leben. Facebook

Serena und Mohammadreza

Auch Serena Cosentino und Mohammadreza Shahaisavandi haben ihr Leben in der Tragödie verloren. Die 27-jährige Serena ist ursprünglich aus Diamante, in Süditalien, arbeitete aber zuletzt in einem Wasserforschungsinstitut in Verbania, in der Nähe des Unglücksorts. Sie war erst vor wenigen Monaten in den Norden des Landes gezogen. Ihr Verlobter Mohammadreza, der in Rom studierte, aber auch aus ihrem Heimatort kam, besuchte sie für ein Wochenende.

Serena Cosentino und Mohammadreza Shahaisavand führten seit kurzem eine Fernbeziehung. Facebook

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!