Kartoffelsorten: Welche Kocheigenschaft braucht es für Raclette?

Welche Kartoffel für welches Gericht?

Alle im Handel erhältlichen Speisek artoffeln müssen nach i hren Kocheigenschaften eingeordnet werden. In der EU gibts vier Kochtypen, bezeichnet mit den Buchstaben A bis D. In d e r Schweiz werden fe stkochende Kartoffeln grün, mehligkochende Kartoffeln blau, hochtemperaturgeeignete Kartoffeln rot und Spezialitäten , wie Raclette- oder Frühkartoffeln , braun oder gelb auf der Verpackung gekennzeichnet.

Festkochende Kartoffeln für Raclette und Gratin

F e stkochende Kartoffeln ge hören zu den Kochtypen A und A-B. Sie sind länglich oval und werden in ihrer Konsistenz als fest und feucht bezeichnet. Da sie zudem feinkörning sind, springen sie beim Kochen nicht auf und eignen sich deshalb gut für Bratkartoffeln, Kartoffelgratin oder Kartoffelsalate. Auch fürs Raclette werden Gschwellti gereicht – also festkochende, mittelgrosse Kartoffeln. Ihr Geschmack gilt als mild bis kräftig.

Kartoffelchips und Co.

Vorwiegend festkochende Kartoffeln für Suppen

Mehlig kochende Kartoffeln für Kartoffelpüree

Mehlig kochende K artoffeln gehören zu den K ochtypen B-C und C . Sie sind u neinheitlich in der Form, grobkörnig und eher trocken. Häufig springen sie beim Kochen auf und sind deshalb für Gerichte geeignet, wo sie nicht in ganzer Form sein müssen – Eintöpfe oder gestampftes Kartoffelpüree.