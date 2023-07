Schweiz: Das sind die Probleme in der Life-Coaching-Branche

Die Berufsbezeichnung Life Coach ist nicht geschützt. Das bedeutet, dass sich jede Person so nennen kann. (Symbolbild)

Das ist das Problem

Ein Grund für einen gewissen «Wildwuchs» im Life Coaching sei, dass die Berufsbezeichnung nicht geschützt sei, das bedeutet: Jeder darf sich so nennen. Das bestätigt auch der Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (BSO). Für Kundinnen und Kunden werde es dadurch immer schwieriger, aber auch immer wichtiger, seriöse Angebote zu erkennen.

Das sind die Gefahren

«Um ein seriöser Coach zu werden, reicht es nicht in einem Wochenendkurs oder online eine Methode zu erlernen und sich dann auf dem Markt unter trendigen Schlagwörter anzubieten», sagt BSO-Vorstandsmitglied Hans-Ueli Schlumpf. Denn: «Coaches mit mangelnder Qualifikation können nicht nur der Branche schaden, sondern auch bei ihren Kundinnen und Kunden langfristige Schäden anrichten.» Explizit neigen sie laut Schlumpf dazu, für komplexe Fragestellungen einfache Lösungen anzubieten und tieferliegende Probleme bei Kunden und Kundinnen nicht zu erkennen. «Gleichzeitig tendieren sie dazu, sich selbst zu überschätzen und Inkompetenz zu überspielen.»

Deshalb empfehlen Branchenvertreter, bei der Wahl des Coaches ein besonderes Augenmerk auf deren Ausbildung zu legen. «Eine Beraterin oder ein Berater sollte stets eine psychologische und wissenschaftlich fundierte Ausbildung, sowie gewisse Weiterbildungen gemacht haben», so SSCP-Vorstandsmitglied Noora Al-Rubai. Gute Referenzen seien Universitäts- und Fachhochschulabschlüsse sowie eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband. Alle diese Informationen sollten auf der Webseite ersichtlich sein. «Man sollte dort zusätzlich nach einem klaren Beratungskonzept Ausschau halten oder eines beim Erstgespräch verlangen», ergänzt Schlumpf.

Ich will nur die Antworten sehen.

Ich will nur die Antworten sehen.

In der Vergangenheit habe ich einige Sitzungen besucht.

In der Vergangenheit habe ich einige Sitzungen besucht.

Ja, ich besuche derzeit einen Life Coach. In der Vergangenheit habe ich einige Sitzungen besucht. Nein, noch nie. Ich bin selbst Life Coach. Ich will nur die Antworten sehen.

So viel verdienen Life Coaches

Nicht selten steht gemäss Schlumpf auch die finanzielle Absicht zu sehr im Vordergrund. Die Verantwortung, die man trage, wenn man Klientinnen und Klienten unterstützt, sei sekundär. «Unseriöse Beraterinnen und Berater lassen sich von einem vermeintlichen Coaching-Boom und Honorarsätzen blenden und glauben, auf einfache Weise viel Geld verdienen zu können.» Von Coaching in der Form von professionellen Einzelberatungen alleine können in der Schweiz jedoch die wenigsten leben, sagt Schlumpf.

«Viele haben ein festes berufliches Standbein und bieten daneben Coaching an.» Der Grund: Seriöse Einzelberatung sei anspruchsvolle Arbeit. «Das kann man nicht sechs bis acht Stunden pro Tag machen.» Dementsprechend soll man auch nicht glauben, so Schlumpf, dass man bei durchschnittlich 120 bis 180 Franken pro Stunde in einem 40-Prozent-Pensum das grosse Geld verdienen könne. Ein Blick online zeigt jedoch, dass viele Angebote über dieser Preisspanne liegen. Ein Zürcher Berater will zum Beispiel pro Stunde über 250 Franken. Ein Aargauer Coach hat bei einem 20-Minuten-Leser sogar 300 Franken pro Stunde verlangt.