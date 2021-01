Tasmania Berlin behält Negativ-Rekord : Das sind die Reaktionen auf den Wahnsinns-Sieg von Schalke und Gross

Nach 30 sieglosen Spielen gewinnt Schalke 04 endlich mal wieder. Nach dem 4:0 gegen Hoffenheim gibt es in Gelsenkirchen viel Jubel, einen 19-jährigen Helden und einen zufriednen Christian Gross.

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Nach 30 sieglosen Spielen darf Schalke in der Bundesliga endlich wieder einen Vollerfolg bejubeln.

Fast ein Jahr lang musste Schalke 04 auf einen Sieg in der Bundesliga warten. Am Samstagnachmittag hat die 30 Spiele andauernde Durststrecke gegen die TSG Hoffenheim endlich ein Ende. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Christian Gross gewinnen «die Knappen» gleich mit 4:0 – ein Befreiungsschlag!

Der Tasmania-Rekord ist auch das grosse Thema in der deutschen Medienlandschaft. Die «Bild» schreibt gar von einer «Sieg-Sensation». Dank der drei Punkte geben die Gelsenkirchener auch noch die rote Laterne ab. Neu ist Mainz 05 Tabellenletzter.

Nachwuchsspieler Hoppe (19) rettet Schalke

Und er ist der neue Schalker Held: Matthew Hoppe (19). 191 Bundesliga-Minuten hat der US-Amerikaner bis gestern auf dem Buckel. Am Samstagnachmittag zeigt der Nachwuchsspieler gegen Hoffenheim die Partie seines Lebens. Dreimal taucht Hoppe alleine vor TSG-Goalie Oliver Baumann auf, dreimal versenkt Hoppe eiskalt.

Viel Jubel und auch ein wenig Spott

Ganz ohne Spott kommen die Schalker dann aber doch nicht davon. In Anlehnung an den Negativ-Rekord von Tasmania müssen die «Königsblauen» in den sozialen Netzwerken den einen oder andern Seitenhieb einstecken.