St. Gallen : Das sind die Regeln für Feuerwerk und Funken am 1. August

Feuerwerk darf anlässlich des Schweizer Nationalfeiertages nur am 1. August abgebrannt werden. Dies gemäss dem Immissionsschutzreglement, wie die Stadtpolizei St. Gallen informiert. Am 31. Juli darf in der Stadt St. Gallen noch kein Feuerwerk gezündet werden. Beim Abbrennen müssen die Sicherheitsbestimmungen, welche auf jedem Produkt vermerkt sind, eingehalten werden. «Insbesondere sind auch die Angaben bezüglich Mindestalter und Mindestabständen zu Gebäuden zu berücksichtigen», so die Stadtpolizei St. Gallen.