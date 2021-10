Ferien für 400 Franken : Das sind die Schnäppchen -Destinationen für den spontanen Herbsturlaub

Eine Woche Strand für 400 Franken? Das ist sogar während der aktuellen Herbstferienzeit möglich. Wegen Corona hielten sich die klassischen Frühbuchenden lange zurück. Die Reisebranche erholt sich langsam und Schnäppchen gibt es zu Genüge.

Für 700 Franken pro Person kommt man mit TUI für eine Woche in die Südtürkei. Wer jedoch etwas einfachere Ansprüche hat, kann sogar noch günstiger verreisen. D ie Preise beginnen bereits bei 400 Franken für eine Woche Strandurlaub in Spanien, Abflug in den nächsten Tagen. Aber nicht nur Strand ist momentan der Trend, auch Citytrips sind momentan gefragt, besonderns in Ferienzielen ohne grosse Einreisebestimmungen.