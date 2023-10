Das sind die schönsten Fotospots der Schweiz

Ob auf einer Wanderung oder auf einem Städtetrip: Die vielfältigen Landschaften der Schweiz eignen sich im Herbst besonders gut für einen Ausflug und das eine oder andere Erinnerungsfoto. Zu diesem Zweck hat der Fotoproduktehersteller Ifolor pro Kanton den jeweils schönsten Fotospot unseres Landes erkoren – wir stellen eine Auswahl vor.

Kanton Bern: Aussichtsturm Chuderhüsi in Röthenbach

Im Emmental eignet sich der Aussichtsturm Chuderhüsi besonders gut für ein schönes Foto. Littlecity

Ein Ausflug ins malerische Emmental lohnt sich nicht nur aufgrund des berühmten Käses, sondern vor allem wegen der hügeligen Landschaft. Einen schönen Spot zum Fotografieren findest du beim 40 Meter hohen Aussichtsturm Chuderhüsi in Röthenbach, welcher mitten im Wald steht. Wenn die Sonne langsam über dem Horizont verschwindet, kommen die weichen Linien der hügeligen Landschaft besonders gut zur Geltung.

Kanton Zürich: Bruno Weber Park in Dietikon

In Dietikon findest du verwunschene Skulpturen zum Bewundern und Fotografieren. Littlecity

Hier schlägt mit Sicherheit jedes Fotografen-Herz höher. In der fantastischen Märchenwelt des 2011 verstorbenen Künstlers Bruno Weber gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken und auch die Geschichte hinter dem Skulpturenpark ist richtig spannend. Vor einem Besuch solltest du die Öffnungszeiten abklären, der Park ist nicht jeden Tag geöffnet.

Kanton Tessin: Der Foto-Klassiker Lavertezzo

Das romantische Dorf Lavertezzo im Valle Verzasca. Switzerland Tourism

Das klitzekleine Dörfchen am Fluss Verzasca gehört zu den Top-Fotospots im Tessin – nicht ohne Grund. Die meistfotografierte Perspektive ist vom Dorfeingang aus ganz am Anfang der Brücke. Doch auch unten an der Verzasca findet man viele tolle Spots mit Blick auf die Ponte dei Salti.

Kanton Neuchâtel: Aussichtsteg Utopie

Zum Träumen schön: der Aussichtssteg Utopie am Neuenburgersee. Littlecity

In Neuenburg fühlt man sich ein bisschen, als wäre man in eine Zeitkapsel gesprungen, welche in der Belle Époque Halt gemacht hat. Kaum eine Stadt in der Schweiz strahlt so viel Charme aus alten Zeiten aus. Einen besonders schönen Fotospot findest du am Neuenburgersee beim Aussichtssteg Utopie, direkt an der Promenade.

Kanton Aargau: Schloss Hallwyl

Den Besuch im Schloss Hallwyl kannst du mit einem Spaziergang um den See kombinieren. Littlecity

Ein Highlight im Kanton Aargau findest du am Hallwilersee: das Schloss Hallwyl. Hier haben schon viele Paare geheiratet und auch andere Besucherinnen und Besucher lassen sich von den ehrwürdigen alten Mauern gerne verzaubern. Am besten verbindet man einen Besuch gleich mit einem Spaziergang am Hallwilersee. Wer genug Zeit mitbringt, wandert gar einmal rund um den ganzen See.

Kanton Waadt: Eine Gabel im Genfersee

Am Genfersee, genauer gesagt in Vevey, steht ein ziemlich überraschendes Kunstwerk: La Fourchette, eine überdimensionale Gabel mitten im See, fasziniert Spaziergängerinnen und Spaziergänger entlang der hübschen Promenade und bietet gleich auch ein Fotomotiv der etwas anderen Art.

Kanton Graubünden: Piz Nair

Mountainbiker geniessen den Sonnenaufgang auf dem Piz Nair. Switzerland Tourism

Ein besonders eindrückliches Fotomotiv im Kanton Graubünden ist der Piz Nair im Engadin, welcher auf über 3000 Metern liegt. Vom Berggipfel, welchen du bequem mit der Bergbahn erreichst, geniesst du ein atemberaubendes Panorama über die Bergmassive des Engadins bis hinunter ins Tal.

Kanton Schwyz: Insel Ufenau

Wusstest du, dass sich im Kanton Schwyz die grösste Insel der Schweiz befindet? Die Insel Ufenau auf dem Zürichsee versprüht Ferienfeeling pur und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Am besten erreichst du das Inselchen mit dem Kursschiff von Rapperswil oder auch Zürich aus. Auf der Insel angekommen, ist dann einfach nur noch Seele baumeln lassen angesagt – und der eine oder andere Schnappschuss.

Kanton St.Gallen: Malerisches Quinten am Walensee

Ein einmaliger Ort am Walensee ist das autofreie Dorf Quinten, welches du nur zu Fuss oder mit dem Schiff erreichst. Hier herrscht aufgrund der geschützten Lage am Fusse des Berges ein besonderes Klima und oft ist es deutlich wärmer als wenige Kilometer entfernt. Deshalb wachsen in Quinten auch Trauben und weitere Pflanzen, wie beispielsweise Kiwi, besonders gut.