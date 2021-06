Zum Start der EM - Das sind die schönsten Public-Viewing-Plätze in der Region Bern

1) Seemätteli – Biel

Auf die Frage, in welchem Rahmen das Public Viewing dieses Jahr auf dem Seemätteli in Nidau stattfinden wird, antwortet Mitveranstalter Lukas Hohl: «Im schönsten Rahmen der Region.» Die Leinwand befinde sich direkt am Bielersee. Hinzu komme ein aussergewöhnlich breites Angebot an Esswaren: «Vom Raclettebrot über Thailändisch bis hin zu Fischknusperli aus dem Bielersee bieten wir alles an», sagt Hohl lachend.