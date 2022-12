Promi-Ranking : Das sind die schönsten Schweizerinnen und Schweizer des Jahres

Platz 8: Im Sommer sang Francine Jordi (45) die offizielle Hymne des ESAF. Und an Silvester moderiert die Berner Frohnatur zusammen mit «Bergdoktor» Hans Sigl. Grund genug, um sie in den Top-Platzierungen zu behalten.

Platz 10: Im Sommer 2021 legte das Pfeiffersche Drüsenfieber sie lahm. Doch Michelle Gisin (29) kämpfte sich zurück und gewann zum zweiten Mal die Olympia-Goldmedaille in der Alpinen Kombination. Chapeau für diese Leistung! Geehrt wird dies mit einem Sprung von der 31 in die Top Ten.

Wer es sonst noch in die Top Ten der schönsten Schweizerinnen und Schweizer geschafft hat, erfährst du in der Bildstrecke oben.

Persönlichkeit, Erfolg und Ausstrahlung sind massgebend, um auf die Liste der schönsten Schweizerinnen und Schweizer des Jahres zu kommen. An der Spitze des «Glücks Post»-Rankings thront Moderatorin Viola Tami. Die Zeitschrift begründet ihre Wahl so: «Zuzusehen, wie sie auf SRF bei ‹Ding Dong› mit viel Gwunder in fremde Wohnungen und Häuser schaut, ist ein Riesenspass.» Grossartig sei zudem, was sie auf der Bühne leiste. Weiter heisst es: «Zwar wurde ‹Hello Again!› mit ihr als Moderatorin abgesetzt, doch 2023 ist sie mit ‹Stadt Land Talent› zurück. Eine TV-Show hat sie mehr als verdient – und wohlverdient steht sie zuoberst auf unserer Showtreppe!» Bereits im Vorjahr war die 41-Jährige auf dem dritten Rang.