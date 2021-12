Zähne feilen und Gleitgel als Primer – Das sind die seltsamsten Beauty-Trends auf Tiktok

Erektionscreme für volle Lippen

Schleifpapier statt Rasierer

Zähne feilen

Contouring mit Sonnencreme

Sonnenschutz ist wichtig, das gilt besonders im Gesicht. Diverse Tiktok-Creator interpretieren diesen Leitsatz 2021 etwas anders: Mit einem hohen Lichtschutzfaktor schützen sie die Stellen im Gesicht, die sie sonst mit Highlighter aufhellen würden. Ein niedriger Sonnenschutzfaktor unter den Wangenknochen, am Kinn und an den Nasenseiten soll dafür sorgen, dass die Stellen hier dunkler werden – in der Hoffnung, dass so ein natürliches Contouring entsteht. Der Denkfehler: Eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 schützt beinahe genau so viel wie ein Produkt mit Lichtschutzfaktor 90 – einfach bedeutend kürzer. Wartet man also nicht ab, bis man verbrennt, tut sich gar nichts. Sitzt man die Zeit ab, stellt sich die Frage, ob der so gesparte Bronzer die bleibenden Hautschäden wert ist.