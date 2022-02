Die sichersten Reiseländer der Welt: So vermeidest du Gefahren

Eines vorab: Die Schweiz zählt zu eines der sichersten Länder überhaupt. Nur ein kleines Beispiel dafür war die Nachricht dieser Tage, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga zwei Anhalterinnen in ihrem Mini mitnahm . Doch welche Länder sind ähnlich sicher und wo sollte man bei einer Reise besondere Vorsicht walten lassen?

Die gefährlichsten Länder

Die Travel Risk Map , herausgegeben von International SOS, analysiert regelmässig verschiedenste Sicherheitsparameter. Bewertet werden mitunter die politische Lage eines Landes, die Kriminalitätsrate, die Terrorgefahr oder auch soziale Unruhen. Dabei werden die Länder in fünf Kategorien eingeteilt – vom Sicherheitsrisiko «unerheblich» bis zu «extrem».

Bei den Ländern mit extrem hohen Sicherheitsrisiken sind kaum Reiseländer dabei. Es handelt sich um Länder wie den Irak, den Südsudan oder die Demokratische Republik Kongo. Doch bereits in der nächsten Kategorie «hoch» findet man durchaus Ländern, die als beliebte Reisedestinationen gelten –etwa Mexiko, Thailand oder Tansania. Doch hier gilt es genauer hinzuschauen. Denn oft handelt es sich nur um Teile des Landes. So gilt das südliche Thailand nicht überall als besonders sicher. Wer sich vorab informiert, wird aber kaum in diese Gegenden reisen.