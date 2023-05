Eurovision Song Contest: Sieben spannendste Fakten zum Wettbewerb

So überzeugte Remo Forrer im ESC-Halbfinale in Liverpool.

Am Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contest in Liverpool statt.

Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 steigt am 13. Mai in Liverpool . Der berühmte Musikwettbewerb hat eine lange Tradition – ein Rückblick auf Gewinner, Verlierer und Wiederholungstäter.

Wer trat am häufigsten an?

Am ESC teilnahmeberechtigt sind alle Länder, die Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sind, jedoch besteht keine Verpflichtung. Deshalb kann sich die Anzahl der Teilnahmen von Jahr zu Jahr unterscheiden. Deutschland hat laut Eurovision.de 67 Teilnahmen – dazu gehört die geplante Teilnahme des 2020 abgesagten ESC in Rotterdam – auf dem Konto. Dahinter positionieren sich Frankreich mit 66 und Belgien mit 65.

Welches Land hat am häufigsten gewonnen?

Welche Künstler waren mehrmals dabei?

Nicht nur Johnny Logan trat beim ESC mehrmals an. Der Belgier Fud Leclerc trat ganze vier Mal für sein Land an. Dabei musste er bei seiner letzten Teilnahme einen traurigen Rekord hinnehmen: Als erster Sänger in der Geschichte des Contests erhielt er null Punkte. Elisabeth Andreassen (65) für Norwegen, Valentina Monetta (48) für San Marino und Peter, Sue & Marc für die Schweiz versuchten ebenfalls vier Mal und damit am häufigsten ihr Glück. Lys Assia nahm für die Schweiz drei Mal teil, war 1956 die erste ESC-Siegerin – und konnte sich dabei im schweizerischen Lugano feiern lassen, dem ersten Austragungsort des Events.