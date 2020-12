Gewinnerin oder Verliererin? Ajla del Ponte gehört definitiv in die erste Kategorie. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Darum gehts Das Sportjahr 2020 litt unter Corona.

Und doch war es für viele Schweizer Athleten ein erfolgreiches.

Wir küren die Gewinner und Verlierer des Jahres.

Das sind die Sieger des Sportjahres 2020:

Ajla del Ponte (24, Leichtathletik)

Zuvor nahm man sie hauptsächlich als wertvolles Mitglied der starken Sprint-Staffel wahr, doch in diesem Jahr gelang der Tessinerin auch der grosse persönliche Durchbruch: Zwei Diamond-League-Triumphe, insgesamt elf Siege. Keine Europäerin war 2020 über 100 m schneller als Del Ponte mit ihren 11,08 Sekunden.

Simon Ehammer (20, Leichtathletik)

Die Zehnkämpfer sind die Könige der Leichtathleten, und neuerdings mischt ein junger Schweizer diese Szene auf. Ehammer war mit seinen 8231 Punkten die Nummer 2 der Jahresweltbestenliste und hat noch viel Grosses vor. Bis 2024 will der Appenzeller zum Olympiamedaillengewinner reifen.

Urs Fischer (54, Fussball)

Als Aufstiegstrainer von Union Berlin schaffte er zunächst problemlos den Ligaerhalt und lehrt nun in der neuen Saison die Grossen (2:1 gegen Dortmund, 1:1 gegen die Bayern) das Fürchten. Sein Team mischt in der Bundesliga überraschend oben mit und ganz Fussball-Deutschland zieht inzwischen vor dem Zürcher den Hut.

Remo Freuler (28, Fussball)

Spielt jetzt auf der ganz grossen Bühne: Remo Freuler (r.) hier gegen den Liverpooler Mohamed Salah. Foto: Laurence Griffiths (AP/Keystone)

Lange unterschätzt, hat er sich in diesem Jahr definitiv einen Namen gemacht. Als Stammkraft ist der Glarner mit Aussenseiter Atalanta Bergamo bis in die Viertelfinals der Champions League vorgerückt, dazu in der Nati vom Ergänzungsspieler zum Leistungsträger und spektakulären Torschützen aufgestiegen.

Marc Hirschi (22, Rad)

Das Ausnahmetalent startete so richtig durch. Beherzte Auftritte mit einem Etappensieg an der Tour de France als Krönung, Bronze beim WM-Strassenrennen in Imola - und mit der Flèche Wallonne gewann er auch noch seinen ersten Klassiker.

Roman Josi (30, Eishockey)

Es war der nächste Meilenstein in der grossen NHL-Karriere des Berners. Nach einer weiteren herausragenden Saison wurde der Captain der Nashville Predators im September als erster Schweizer mit der Norris Trophy für den wertvollsten Verteidiger der NHL ausgezeichnet. Somit ist Josi aktuell der beste Verteidiger auf der Welt.

Marco Odermatt (23, Ski alpin)

In der Weltspitze angekommen und dort, um zu bleiben: Marco Odermatt. Foto: Marco Trovati (AP/Keystone)

«Er kann Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger werden – alles, was er möchte», lobte ihn der grosse Marcel Hirscher. Nun hat man gesehen, weshalb. Gerade mal 23 Jahre alt ist der Nidwaldner und hat schon sieben Podestplätze eingefahren. Dazu sorgte er für den ersten Schweizer Riesenslalom-Sieg seit 2011, führt aktuell diese Disziplinenwertung an und ist Dritter im Gesamtweltcup.

Curdin Orlik (27, Schwingen)

Kurz bevor Corona im März die Schweiz lahmlegte, war es der im Bernbiet lebende Bündner, der für die grossen Schlagzeilen sorgte. Ausgerechnet ein Schwinger brachte den Mut auf, ein Tabu zu brechen und sich als erster Schweizer Spitzensportler als schwul zu outen. Dafür gab es viel Bewunderung und Zuspruch.

Corinne Suter (26, Ski alpin)

Das Jahr 2020 lancierte sie im Januar mit ihrem ersten Weltcupsieg in der Abfahrt von Altenmarkt-Zauchensee. Anschliessend gewann die Schwyerzin die Disziplinenwertungen in der Abfahrt und im Super-G. Auch in der neuen Saison legte die Speed-Queen mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen grandios los.

Die Fahrerin, der es vor Corinne Suter letztmals gelang, die Super-G- und Abfahrtskugel im gleichen Winter zu holen? Lindsey Vonn. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Pius Suter (24, Eishockey)

Mit seinen Toren und Assists schoss er die ZSC Lions zurück an die Spitze und sich selbst zum für Schweizer raren Topskorer-Titel. Anschliessend unterschrieb der Stürmer einen NHL-Vertrag bei den Chicago Blackhawks und führte die ZSC Lions bei seinem zwischenzeitlichen Comeback zu einer Siegesserie.

Das sind die Verlierer des Sportjahres 2020

Simon Ammann (39, Skispringen)

Immer noch dabei. Aber nicht mehr in der Form von einst: Simon Ammann. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Er ist als vierfacher Olympiasieger einer der grössten Schweizer Sportler der Geschichte. Doch auf einen schwierigen letzten Winter folgte beim Toggenburger eine noch schwierigere neue Saison. Keinen einzigen Weltcuppunkt konnte er bislang gewinnen. Es schmerzt, einen Champion auf diese Art und Weise hinterherfliegen zu sehen.

Bernhard Burgener (63, Fussball)

Noch selten hat ein Eigentümer oder Verwaltungsratspräsident bei der Fanbasis eines Schweizer Clubs derart viele negative Reaktionen ausgelöst. Ausgelöst wurden diese beim FC Basel durch ein heftiges Sommertheater, während dem die Vereinsführung im Eiltempo von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen hüpfte.

Lucien Favre (63, Fussball)

Er galt über Jahre als der Schweizer Wundertrainer und hat in dieser Zeit so viele Vereine und Spieler besser gemacht. Doch unlängst erlebte der Romand selbst sein blaues Wunder. Schon länger in der Kritik stehend, wurde er nach einem 1:5-Debakel gegen Stuttgart bei Dortmund entlassen.

Tom Lüthi (34, Motorrad)

Die Zuversicht war da bei Tom Lüthi, die Saison wurde aber seine schlechteste in der Moto2. Foto: Keystone

Vor der Saison war er voller Zuversicht, wollte um den WM-Titel mitfahren. Stattdessen wurde es für den Emmentaler sein schlechtestes Jahr in der Moto2 - nur Rang 11 in der Gesamtwertung, ohne Podestplatz. Vor allem die letzten Saisonrennen mit dem deutschen IntactGP-Team stellten ein Desaster dar. Nun hofft er auf bessere Zeiten im spanischen SAG-Team.

Simon Moser (31, Eishockey)